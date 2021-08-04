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02:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Оманском заливе захвачен танкер «Асфальт Принцесс», ему приказано идти в Иран

Вооруженные люди захватили в Оманском заливе следовавший под флагом Панамы танкер «Асфальт Принцесс» («Asphalt Princess»). Авторитетное британское издание Lloyds List Maritime Intelligence подтвердило, что судну приказано идти в Иран. Однако иранские власти отрицают причастность к захвату каких-либо судов в регионе.

Источник: AFP

По данным источников, на которые ссылается дипломатический корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер, танкер шел в сторону Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировой торговли нефтью. Согласно информации нашего корреспондента, на борт судна поднялись до девяти вооруженных мужчин.

Официально о захвате не сообщается. Ранее Морская торговая организация Великобритании (UKMTO) рекомендовала судам, находящимся около одного из эмиратов ОАЭ Эль-Фуджайры, проявлять особую осторожность; позже UKMTO объявила о «потенциальном риске захвата». Официальный представитель британского министерства иностранных дел сообщил, что Форин-офис срочно расследует данные об инциденте у берегов ОАЭ.

По данным сайта FlightRadar24.com, в районе судна в примерно в то же время пролетал самолет ВВС Омана.

Во вторник по меньшей мере пять нефтяных танкеров одновременно сообщили, что лишены возможности управляться.

В морской терминологии это как правило значит, что корабль потерял управление из-за повреждений или отключения двигателя. Связано ли это с захватом «Асфальт Принцесс», пока неясно.

Достоверных данных о том, кто именно может быть причастен к нападению, нет. Однако лондонская газета Times сообщает со ссылкой на источники в британском правительстве, что власти «исходят из того, что на борт судна поднялись иранские военные или связанные с ними группы». Белый дом заявил, что сообщения о захвате судна вызывают серьезную озабоченность.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде категорически отверг предположения о причастности Тегерана к захвату, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью иранского чиновника агентству Тасним. Хатибзаде также написал в «Твиттере», что «сообщения об инцидентах в Персидском заливе и регионе в целом выглядят очень подозрительно».

«Подтверждая нашу полную приверженность региональной стабильности и безопасности на море, Иран готов предложить содействие в случае каких-либо морских происшествий», — сказано в сообщении.

«Асфальт Принцесс» является асфальтовозом, то есть предназначен для перевозки битума. Корреспондент Би-би-си уточняет, что танкер принадлежит зарегистрированной в Дубае компании, одно из суден которой два года назад захватывал иранский Корпус стражей исламской революции.

Нападение дронов на танкер

Инцидент с «Асфальт Принцесс» произошел через несколько дней после того, как недалеко от берегов Омана подвергся нападению еще один танкер — находящийся под управлением израильской компании Zodiac Maritime «Мерсер стрит». В результате инцидента погибли два члена экипажа — граждане Великобритании и Румынии.

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США, Великобритания и Израиль заявили, что нападение на танкер организовали власти Ирана, которые направили к судну дроны со взрывчаткой. Власти Израиля заявили, что действия иранского правительства не должны остаться без последствий и назвали их «большой ошибкой».

В ответ на это Саид Хатибзаде заявил, что Израилю «следует прекратить безосновательные обвинения».

По данным Рейтер, во вторник вечером правительства Британии, Румынии и Либерии сообщили Совету Безопасности ООН, что Иран «с высокой долей вероятности» использовал для нападения один или несколько дронов. «Это нападение нарушило безопасность международного судоходства и представляет для него риск. Оно было явным нарушением международного права», — сказано в письме этих государств в Совбез, с текстом которого ознакомились журналисты агентства.

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