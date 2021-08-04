Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 августаНачало Медного бунта в Москве, отправление первого электропоезда и другие события этого дня
Фоторепортажи
8Показаны самые красивые станции Парижского метрополитена
16Открытие МАКС-2021
09:49 (мск), источник: РБК

Британские военные заявили об освобождении танкера в Оманском заливе

Источники Sky News ранее сообщали о вооруженном захвате танкера Asphalt Princess у берегов ОАЭ. По данным Times, к инциденту мог быть причастен Иран, в Тегеране отрицали подобные обвинения.

Вооруженные люди, захватившие судно в Оманском заливе, покинули его, инцидент исчерпан. Об этом сообщили британские ВМС, передает Associated Press.

Королевский военно-морской флот уточнил, что речь идет о судне, захваченном у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Источники Sky News ранее сообщали о захвате танкера Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, недалеко от побережья этого государства.

Новость
Путин изменил флаги ВМФ и обязал моряков самоотверженно их защищать

По данным собеседников телеканала в органах безопасности, на борт судна поднялась группа из восьми или девяти вооруженных людей.

The Times писала, что Asphalt Princess принадлежит компании Prime Tankers LLC. По данным источников газеты в британском правительстве, к произошедшему с танкером может быть причастен Иран или его союзники.

Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO), входящая в состав британских ВМС, сообщала об «инциденте» у берегов эмирата Эль-Фуджайра. UKMTO квалифицировала его как «потенциальный угон» судна.

Позже британский журнал Lloyd's List указал, что захваченный вооруженными людьми танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана. Это подтверждали данные сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic.

Новость
В музее «Титаника» обрушилась стена, изображавшая айсберг

Также Sky News и Associated Press сообщали 3 августа, что по меньшей мере четыре судна у берегов ОАЭ передали предупреждение о том, что потеряли контроль над управлением при невыясненных обстоятельствах. Речь шла о нефтяных танкерах Queen Ematha, который ходит под флагом Гайаны, Golden Brilliant (Сингапур), Jag Pooja (Индия) и Abyss (Вьетнам).

В МИД Ирана опровергли предположения о том, что иранские военные могли подниматься на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах. Официальный представитель министерства Саид Хатибзаде предупредил, что в прессе могут появляться «ложные новости» относительно причастности Ирана. Он назвал крайне подозрительными сообщения о последовательных инцидентах с судами в Персидском заливе и регионе в целом.

Анна Громова

 Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
В Евросоюзе объяснили причину задержки одобрения «Спутника V»
Производители масок просят ужесточить правила их продажи
Российская спортсменка снялась с Олимпиады из-за коронавируса
Тимановская в последний момент поменяла рейс и покинула Японию
В ЦБ рассказали, как реагировать на звонки «из Центробанка»
Раскрыта личность потерявшего документы об эсминце Defender
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Самая громкая сенсация в дзюдо на Олимпиаде
Авто
Топ товаров «АлиЭкспресс» с ускоренной доставкой Как спасти срочные сборы в канун маячащего на горизонте отдыха
Кино
Звезда «Дикого ангела» Джино Рени умер от коронавируса Актер скончался на 79-м году жизни
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Подарок 119
Покупка на мат.кап 103
Рост мальчика в 15 лет 98
Свадебное платье 78
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь