Британские военные заявили об освобождении танкера в Оманском заливе

Вооруженные люди, захватившие судно в Оманском заливе, покинули его, инцидент исчерпан. Об этом сообщили британские ВМС, передает Associated Press.
Королевский военно-морской флот уточнил, что речь идет о судне, захваченном у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Источники Sky News ранее сообщали о захвате танкера Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, недалеко от побережья этого государства.
По данным собеседников телеканала в органах безопасности, на борт судна поднялась группа из восьми или девяти вооруженных людей.
The Times писала, что Asphalt Princess принадлежит компании Prime Tankers LLC. По данным источников газеты в британском правительстве, к произошедшему с танкером может быть причастен Иран или его союзники.
Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO), входящая в состав британских ВМС, сообщала об «инциденте» у берегов эмирата Эль-Фуджайра. UKMTO квалифицировала его как «потенциальный угон» судна.
Позже британский журнал Lloyd's List указал, что захваченный вооруженными людьми танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана. Это подтверждали данные сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic.
Также Sky News и Associated Press сообщали 3 августа, что по меньшей мере четыре судна у берегов ОАЭ передали предупреждение о том, что потеряли контроль над управлением при невыясненных обстоятельствах. Речь шла о нефтяных танкерах Queen Ematha, который ходит под флагом Гайаны, Golden Brilliant (Сингапур), Jag Pooja (Индия) и Abyss (Вьетнам).
В МИД Ирана опровергли предположения о том, что иранские военные могли подниматься на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах. Официальный представитель министерства Саид Хатибзаде предупредил, что в прессе могут появляться «ложные новости» относительно причастности Ирана. Он назвал крайне подозрительными сообщения о последовательных инцидентах с судами в Персидском заливе и регионе в целом.