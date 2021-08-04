Два человека погибли при столкновении поездов в Чехии

Инцидент произошел сегодня утром около села Милавче между станциями Домажлице и Ближеёв. По словам железнодорожников, столкнулись международный поезд Western Express (Плзень-Мюнхен) с пригородным поездом. По числу жертв это крупнейшая железнодорожная авария в Чехии с прошлого года. Как сообщают Чешские железные дороги на своем сайте, движение поездов на участке прервано.
Министр промышленности и транспорта Чехии Карел Гавличек сообщил в Twitter, что отменяет запланированные мероприятия и выезжает на место аварии. Он уточнил, что инцидент произошел на железнодорожной стрелке перед станцией Домажлицы. «Ситуация серьезная», — отметил министр.
По предварительной информации, причиной инцидента стала ошибка машиниста.
«Все оборудование было исправно, человеческий фактор невозможно полностью исключать», — сказал Гаваличек порталу iDNES.cz.
К месту столкновения вылетели четыре спасательных вертолета и пять карет скорой помощи. Еще пять скорых выделила соседняя Германия.