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11:35 (мск), источник: Ведомости

Два человека погибли при столкновении поездов в Чехии

В Чехии у населенного пункта Милавце столкнулись два пассажирских поезда, по предварительным данным, погибли два человека, ранения получили более 30 человек, семеро — тяжело ранены, сообщает ČTK со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел сегодня утром около села Милавче между станциями Домажлице и Ближеёв. По словам железнодорожников, столкнулись международный поезд Western Express (Плзень-Мюнхен) с пригородным поездом. По числу жертв это крупнейшая железнодорожная авария в Чехии с прошлого года. Как сообщают Чешские железные дороги на своем сайте, движение поездов на участке прервано.

Министр промышленности и транспорта Чехии Карел Гавличек сообщил в Twitter, что отменяет запланированные мероприятия и выезжает на место аварии. Он уточнил, что инцидент произошел на железнодорожной стрелке перед станцией Домажлицы. «Ситуация серьезная», — отметил министр.

По предварительной информации, причиной инцидента стала ошибка машиниста.

«Все оборудование было исправно, человеческий фактор невозможно полностью исключать», — сказал Гаваличек порталу iDNES.cz.

К месту столкновения вылетели четыре спасательных вертолета и пять карет скорой помощи. Еще пять скорых выделила соседняя Германия.

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