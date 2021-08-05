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21:31 (мск), источник: РБК

Суд признал Калви виновным в растрате в банке «Восточный»

Мещанский районный суд признал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров виновными по уголовному делу о растрате в банке «Восточном». Такое заявление сделала судья, зачитывающая приговор, передает корреспондент РБК из зала суда. Суд установил, что фигуранты дела совершили растрату в особо крупном размере, сказала судья.

Источник: Reuters

Какое наказание будет избрано для обвиняемых, суд объявит позднее. Прокуратура ранее запросила для фигурантов дела условные сроки — 6 лет для самого Калви и 4−5 лет условно для его коллег.

По версии обвинения, Калви с партнерами в 2015 году «организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов» на 2,5 млрд руб. банком «Восточный» в пользу «Первого коллекторского бюро» (и банк, и бюро тогда контролировались Baring Vostok), а затем перечислили средства кипрской Balakus, нанеся таким образом ущерб «Восточному».

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Вина всех фигурантов в хищении средств в особо крупном размере в составе организованной группы доказана, считает прокуратура.

Подсудимые, в свою очередь, заявляли о своей невиновности и отсутствии личной выгоды от сделок. Как указывала защита, кредитные средства, выданные ПКБ, предназначались для погашения долга Balakus, который являлся офшорной структурой самого «Восточного», перед «БКС Кипр». По этому долгу обеспечением выступали евробонды банка на 6 млрд руб., и их списание кредитором повлекло бы проблемы для капитала «Восточного».

В 2017 году выданный ПКБ кредит был погашен за счет передачи на баланс банка акций люксембургской компании IFTG, владеющей несколькими финтех-стартапами. Именно эта сделка в феврале 2019 года стала поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Однако впоследствии статья была переквалифицирована на растрату, и обвинение стало строиться вокруг выдачи самого кредита в 2015 году.

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ПКБ в 2020 году за счет средств Baring Vostok возместило «Восточному» 2,5 млрд руб., таким образом удовлетворив требования банка о возмещении ущерба, заявленные вместе с уголовным делом. Прокурор называл это смягчающим обстоятельством.

Первоначально уголовное дело Калви связывал с акционерным конфликтом в «Восточном», в котором с одной стороны участвовала структура фонда Baring Vostok, с другой — «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеры. Заявление в ФСБ написал бывший тогда миноритарием банка Шерзод Юсупов — один из партнеров Аветисяна. Осенью 2020 года стороны достигли мирового соглашения и отказались от претензий друг к другу в судах, а затем продали «Восточный» Совкомбанку за 11 млрд руб., вдвое дешевле капитала.

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