В Испании арестован глава итальянской мафии «Ндрангета». Он скрывался два года

Как объявили сегодня правоохранительные органы Испании и Италии, Доменико Павильятини был задержан во вторник на улице в Мадриде.
«Ндрангета» — мафия, базирующаяся в Калабрии, на самом юге итальянского «сапога», но действующая далеко за пределами Италии.
Эксперты считают, что именно эта преступная группировка ввозит в Европу большую часть кокаина, и оценивают ее ежегодный доход в 50 миллиардов евро.
60-летнего Доменико Павильятини называют «боссом боссов» в иерархии «Ндрангеты».
Павильятини задержали в результате совместной операции итальянских и испанских сыщиков. При нем нашли шесть мобильных телефонов, почти 6 тыс. евро наличными и поддельные португальские документы.
Павильятини разыскивался за преступления, совершенные еще в 1980-х и 1990-х. Впервые он был арестован — тоже в Испании — в 1996 году.
Три года спустя его экстрадировали в Италию, где он был приговорен к пожизненному заключению, но в 2019 году адвокаты нашли ошибку в материалах суда, дело было пересмотрено, «босса боссов» выпустили из тюрьмы, и он бежал в Испанию.
Однако в январе этого года итальянский суд заочно приговорил Павильятини к новому сроку — 11 лет тюрьмы — за целый набор преступлений, включая убийство и оптовую торговлю наркотиками.
Полиция считает, что именно Павильятини возглавляет клан, который контролирует подпольные поставки кокаина из Южной Америки в Европу.
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