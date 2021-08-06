10:43 (мск), источник: Газета.Ру
Более 300 кошек умерли от неизвестной болезни в Великобритании
В Великобритании 330 кошек погибли от неизвестного вируса. Об этом сообщает Sky News со ссылкой Королевский ветеринарный колледж.
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Точная причина гибели домашних животных выясняется. По мнению экспертов, смерти могли быть связаны с отозванным кормом для кошек бренда Fold Hill Foods. При этом точное количество болеющих кошек сейчас неизвестно.
Панцитопения (сокращение количества красных и белых кровяных телец, а также тромбоцитов в периферическом кровотоке ниже уровня — примечание Газета.Ru) могла стать одной из причин смерти. Эта болезнь вызывает серьезные осложнения, приводящие к летальному исходу.
Согласно информации ветеринаров, среди поступивших в учреждения животных (больницы и клиники) уровень смертности составил 63,5%.
Настоящее число случаев, возможно, выше. Хозяев предупредили, что многие кошки, которые заразились, не были перед этим на медицинском обследовании.
Жителей Великобритании попросили не давать своим домашним животным сухой корм указанного бренда.
В июне Fold Hill Foods отозвал часть партий гипоаллергенного корма для кошек. Не исключается, что в некоторых партиях сухих кормов появились микотоксины, растущие на сельскохозяйственных культурах до или после сбора урожая.