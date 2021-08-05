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22:27 (мск), источник: РБК

Украинская прокуратура заявила об аресте 13 российских самолетов

Суд на Украине заочно наложил арест еще на 13 пассажирских воздушных судов российской авиакомпании за полеты в Крым, говорится в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя (входит в состав Генпрокуратуры Украины).

Источник: РИА "Новости"

«По ходатайству прокуратуры АР Крым и города Севастополя судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров в/из закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь авиа», — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что речь идет о самолетах марки Airbus, однако название авиакомпании не сообщается. Там также уточнили, что прокуратуре известно не менее чем о 37 российских авиакомпаниях, которые осуществляют регулярные авиаперевозки в Крым.

По информации прокуратуры, до этого был наложен арест еще на 211 воздушных судов.

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В сентябре прошлого года украинская прокуратура заявила об аресте 65 российских самолетов, которые также выполняли полеты на полуостров. Позже арест был наложен еще на 44 воздушных судна.

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма исторически закрыт. Власти Украины итоги референдума не признают и считают полуостров оккупированной территорией.

С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над территорией Крыма, формальной причиной стала невозможность осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Кроме того, Киев распорядился закрыть все аэропорты на полуострове. В прокуратуре Украины считают, что авиакомпании, осуществляющие полеты в Крым, нарушают международные правила полетов.

Украина также неоднократно выражала протесты из-за выборов, поездок российских официальных лиц и мероприятий, проводимых властями России на территории Крыма.

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