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02:01 (мск), источник: Известия

В Белоруссии назвали причину смерти иракского мигранта на границе с Литвой

Причиной смерти гражданина Ирака, погибшего на границе Белоруссии и Литвы, стал геморрагический шок, вызванный обильной кровопотерей, заявил в четверг, 5 августа, главный государственный судебно-медицинский эксперт Юрий Овсиюк. По его словам, мужчине нанесли не менее 30 ударов твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы. К ним относятся палки, возможно, спецсредства в качестве дубинок.

Источник: РИА "Новости"

«Повреждения нанесены с большой силой. На своем опыте могу сказать, скорее всего, они применялись людьми, которые знали, куда бить. Кроме того, нет повреждений жизненно важных органов — внутренних органов, головного мозга. В основном они сосредоточены на конечностях, но имеют обширный вид. Это и стало причиной смерти», — сказал Овсиюк в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, на теле пострадавшего также зафиксированы обширные кровоподтеки на верхних, нижних конечностях, перелом ребра.

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«Кровоподтеки настолько большие, что сопровождались размозжением подкожно-жировой клетчатки, формированием межмышечных гематом. И в конечном итоге причиной смерти нашими экспертами установлен геморрагический шок, который вызвала обильная кровопотеря», — резюмировал судмедэксперт.

Ранее 5 августа иракская авиакомпания отменила на неделю авиарейсы из Багдада в Минск. При этом рейсы с вылетом из Белоруссии в Ирак остаются в силе.

Отмена рейсов произошла на фоне ухудшения отношений Белоруссии и Литвы. Последняя обвиняет белорусские власти в «гибридной атаке» из-за ситуации с мигрантами, нелегально пересекающими белорусскую границу. В частности, через границу пытаются перейти и граждане Ирака.

За день до этого Telegram-канал «Пул Первого» рассказал об убийстве на литовско-белорусской границе иракца, который возвращался из Литвы. Об этом стало известно от местных жителей, на руках которых умер мужчина. Следственному комитету Белоруссии поручили приступить к расследованию, найти родственников погибшего и оказать им помощь для приезда в Белоруссию.

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Отмечалось, что расследование произошедшего находится на контроле у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее в этот день Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Глава государства подчеркнул, что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».

В Литве также заявляют, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика нуждается во всесторонней помощи Евросоюза из-за миграционного кризиса. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции.

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