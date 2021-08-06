Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года Обзор главных законодательных нововведений
Фоторепортажи
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
1010 арок, которые стали символами своих городов
01:42 (мск), источник: РБК

Умер создатель шалайки Клим Сулимов

На 91 году жизни скончался ученый-биолог, кинолог и создатель породы «шалайка» Клим Сулимов, говорится в сообщении Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. Причиной смерти ученого стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

Источник: РИА "Новости"

Сулимов вывел шалайку — помесь шакала и оленегонной лайки. Ее также называют «Собакой Сулимова». От лайки она получила адаптацию к морозам до минус 30 градусов, от шакала — способность работать в жару до плюс 45 градусов. Исключительное обоняние, небольшой размер и выносливость позволили использовать шалаек для работы в замкнутых помещениях, в том числе в качестве поисковых собак в полиции, аэропортах и армии.

Помимо этого, Сулимов — автор методики судебной одорологической экспертизы (экспертизы, основанной на запахах).

Сулимов родился 19 февраля 1931 года. В 1966 году его пригласили во Всесоюзный НИИ МВД СССР. Там Сулимов занимался селекцией служебных собак и их подготовкой к розыскной работе.

В 1999 году ученый начал работать в Российском НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. Позже стал сотрудничать с «Аэрофлотом». В 2018 году компания зарегистрировала выведенную Сулимовым породу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации.

 Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
В ВОЗ предупредили о начале «реальной опасности» из-за COVID-19
Украинская прокуратура заявила об аресте 13 российских самолетов
СМИ: спецслужбы США получили файлы о вирусе из лаборатории Уханя
Эксперты сообщили о росте в России числа скам-писем
Зеленский пообещал, что Россия пожалеет об истории с Крымом
Китайцев шокировали «жёсткие» русские закуски
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Самая громкая сенсация в дзюдо на Олимпиаде
Узбекистан лишился титулованного боксера на Олимпиаде-2020
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Я сел за холст и они засмеялись, начав рисовать
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Леди
Редкое фото молодых Пугачевой и Киркорова обсуждают в сети Снимком поделился фотограф Роман Родин
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь