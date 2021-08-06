01:42 (мск), источник: РБК
Умер создатель шалайки Клим Сулимов
На 91 году жизни скончался
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Сулимов вывел шалайку — помесь шакала и оленегонной лайки. Ее также называют «Собакой Сулимова». От лайки она получила адаптацию к морозам до минус 30 градусов, от шакала — способность работать в жару до плюс 45 градусов. Исключительное обоняние, небольшой размер и выносливость позволили использовать шалаек для работы в замкнутых помещениях, в том числе в качестве поисковых собак в полиции, аэропортах и армии.
Помимо этого, Сулимов — автор методики судебной одорологической экспертизы (экспертизы, основанной на запахах).
Сулимов родился 19 февраля 1931 года. В 1966 году его пригласили во Всесоюзный НИИ МВД СССР. Там Сулимов занимался селекцией служебных собак и их подготовкой к розыскной работе.
В 1999 году ученый начал работать в Российском НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. Позже стал сотрудничать с «Аэрофлотом». В 2018 году компания зарегистрировала выведенную Сулимовым породу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации.
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