CNBC: российские хакеры выложили в интернет данные 1 млн кредитных карт

CNBC ссылается на аналитиков компании по кибербезопасности Q6. Они утверждают, что хакеры из группы «All World Cards» выложили полученные сведения в даркнете и якобы предлагают информацию о кредитках «другим мошенникам». Почему эксперты связывают этих хакеров с Россией, не уточняется.
Корреспондент телеканала Эмон Джаверс рассказал, что эта группировка «русскоговорящих» киберпреступников была создана недавно. Он утверждает, что хакеры готовы предоставить полученные данные бесплатно «в качестве рекламного предложения».
«Преступники, скорее всего, начнут использовать эти украденные карты в ближайшие дни, поэтому банки вскоре ощутят последствия (кражи данных.— “Ъ”)», — написал журналист в Twitter.
Он также опубликовал переведенное на английский объявление, распространенное хакерами. В тексте говорится, что речь идет о кредитках 2018−2019 годов.
США неоднократно обвиняли якобы связанных с Россией хакеров в кибератаках. Одной из последней стал взлом программного обеспечения компании SolarWinds в декабре 2020 года.
Жертвами атаки стали частные компании, такие как Microsoft, и органы власти уровня штатов и муниципалитетов. США считают, что хакеры также получили доступ к электронной почте прокуроров нескольких штатов.