Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 6 августаДень Хиросимы, день краха одной из крупнейших империй европейской истории, второй в истории полет в космос, "мягкая посадка" марсохода Curiosity и другие памятные события
Фоторепортажи
10День арбуза: польза и вред самой летней ягоды
16Открытие МАКС-2021
04:33 (мск), источник: Коммерсантъ

CNBC: российские хакеры выложили в интернет данные 1 млн кредитных карт

Группа хакеров из России выложила в открытый доступ данные 1 млн кредитных карт, сообщает американский телеканал CNBC. Утечка коснулась кредиток за 2018−2019 год, принадлежащих гражданам США и других стран.

Источник: Reuters

CNBC ссылается на аналитиков компании по кибербезопасности Q6. Они утверждают, что хакеры из группы «All World Cards» выложили полученные сведения в даркнете и якобы предлагают информацию о кредитках «другим мошенникам». Почему эксперты связывают этих хакеров с Россией, не уточняется.

Корреспондент телеканала Эмон Джаверс рассказал, что эта группировка «русскоговорящих» киберпреступников была создана недавно. Он утверждает, что хакеры готовы предоставить полученные данные бесплатно «в качестве рекламного предложения».

«Преступники, скорее всего, начнут использовать эти украденные карты в ближайшие дни, поэтому банки вскоре ощутят последствия (кражи данных.— “Ъ”)», — написал журналист в Twitter.

Он также опубликовал переведенное на английский объявление, распространенное хакерами. В тексте говорится, что речь идет о кредитках 2018−2019 годов.

США неоднократно обвиняли якобы связанных с Россией хакеров в кибератаках. Одной из последней стал взлом программного обеспечения компании SolarWinds в декабре 2020 года.

Жертвами атаки стали частные компании, такие как Microsoft, и органы власти уровня штатов и муниципалитетов. США считают, что хакеры также получили доступ к электронной почте прокуроров нескольких штатов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Поддержавшего Навального полицейского не восстановили на работе
МОК сделал заявление о допинг-тестах у российских спортсменов
В ВОЗ предупредили о начале «реальной опасности» из-за COVID-19
Названы заработавшие на производстве «Спутника V» бизнесмены
Украинская прокуратура заявила об аресте 13 российских самолетов
Умер создатель шалайки Клим Сулимов
Сборная России поднялась в медальном зачете Олимпиады в Токио
Китайцев шокировали «жёсткие» русские закуски
США прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в России
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Самая громкая сенсация в дзюдо на Олимпиаде
Узбекистан лишился титулованного боксера на Олимпиаде-2020
Горячие темы на Авто
Ненавижу Милонова 189
Тоже " если вдруг ". 165
Деревня --личная жизнь -- 144
Семь влиятельных западных стран.. 111
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
«После прививки будет бесплодие?» Гинеколог — о риске и страхах Какая неинфекционная эпидемия сегодня грозит беременным?
Леди
Редкое фото молодых Пугачевой и Киркорова обсуждают в сети Снимком поделился фотограф Роман Родин
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь