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07:44 (мск), источник: Газета.Ру

Мошенники придумали схему обмана россиян с выдачей кредита без их ведома

Россияне сталкиваются с новой схемой мошенничества, когда производится перевод микрозаймов без ведома и заявления заемщика, сообщает «Российская газета».

Источник: Reuters

Одной из жертв таких злоумышленников стал инженер из Твери. Неизвестный отправил на его счет в банке 45 тыс. руб., но вернуть эти деньги ему не удалось, так как в переводе отсутствовали реквизиты отправителя. Спустя неделю мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации из другого города и попросил погасить заем. В итоге россиянину с трудом удалось вернуть эти денежные средства.

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Как пишет газета, сутки нахождения этой суммы у инженера «стоили» ему почти 3%. Вскоре ему стали звонить коллекторы из Ростовской области, заявляя, что они «купили его долг», то есть, те самые проценты.

В беседе с изданием юрист Анна Юфа порекомендовала зафиксировать факт перевода от неизвестного лица в своем банке и написать заявление об ошибочном платеже.

«Требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой — указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно», — уточнила эксперт.

Специалист также рекомендовала попросить ЦБ затребовать договор и прочие документы, на основании которых вам был осуществлен перевод денег. По ее словам, банк должен заниматься их возвратом по письменному заявлению клиента.

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