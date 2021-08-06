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12:23 (мск), источник: Газета.Ру

Пожары дошли до Древней Греции

В Греции бушуют лесные пожары, вспыхнувшие из-за аномальной жары.

Огонь подступает к Археологическому музею Древней Олимпии, Международной олимпийской академии, а также археологической площадке святилища Древней Греции на полуострове Пелопоннес, где на протяжении многих веков проводились античные Олимпийские Игры. На холмах вокруг исторических объектов спасатели проделали с помощью землеройной техники противопожарные полосы — специалисты также облили водой территорию археологической площадки.

«Нужно сделать все, чтобы защитить от огня музей и память о месте, где начались Олимпийские игры», — сказала министр культуры Лина Мендони.

Кадры из охваченной огнем Греции — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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