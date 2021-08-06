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16:39 (мск), источник: РБК

Талибы впервые захватили столицу одной из провинций Афганистана

До сих пор боевикам, несмотря на многочисленные атаки на столицы провинций, удавалось брать контроль лишь над сельскими районами. В Москве заявили, что у талибов нет возможностей удерживать крупные города.

Источник: Reuters

Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) впервые с начала своего наступления заняли административный центр одной из афганских провинций. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти, экстремисты вошли в город Сарандж, столицу провинции Нимруз на границе с Пакистаном.

Бои идут и за Шеберган, центр провинции Джаузджан на севере страны. Там боевикам удалось пробиться к зданию региональной администрации и полицейскому управлению, но в местные силы безопасности контратаковали и смогли вернуть утраченные позиции.

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Наступление боевиков «Талибана» началось в июле на фоне вывода из Афганистана американских войск и их союзников по коалиции. Экстремистам удалось занять значительную территорию, однако в основном это сельские районы, все попытки захватывать города были неудачными.

Накануне замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил на брифинге, что наступление талибов начало выдыхаться.

«Ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов отсутствуют», — считает он.

Бикантов отметил низкую боеспособность регулярной афганской армии и массовый отход военных в соседние Узбекистан и Таджикистан. По его словам, силы безопасности Афганистана не справились с наступлением боевиков. Местные отряды самообороны также оказались неэффективными.

В Министерстве обороны России сообщили о возвращении на оперативный аэродром в Саратовской области бомбардировщиков Ту-22М3, которые были задействованы в учениях в Узбекистане рядом с афганской границей. На этих маневрах с участием тяжелой техники и спецназа отрабатывалось пресечение перехода террористами границы и их дальнейшая ликвидация.

Что касается американцев, то в Вашингтоне по-прежнему рассчитывают на возобновление реальных переговоров талибов с представителями официальных властей Афганистана. Тем временем американские ВВС пытаются оказывать поддержку правительственной армии, нанося удары по позициям боевиков в районе Герата и Кандагара. Как сообщил телекомпании CNN представитель Пентагона, это единственная помощь, которую сейчас могут предоставить США.

Бывший посол США в Кабуле Рональд Нойманн заявил CNN, что администрации Байдена следует активно помогать правительственной армии, поскольку это единственный способ убедить талибов вернуться за стол переговоров.

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