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09:53 (мск), источник: ТАСС

МВД составило портрет среднестатистического преступника в России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям чаще всего совершают преступления в России, следует из данных МВД о состоянии преступности за полгода.

Источник: Reuters

Так, за шесть месяцев 2021 года в России сотрудники правоохранительных органов выявили 446 тыс. человек, совершивших преступления. Из них 64% (285 тыс.) не имеют постоянного источника дохода и 58% (257 тыс.) ранее уже совершали преступления.

Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество за год сократилось на 7%.

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Подавляющее большинство преступлений совершают мужчины, граждане России, на женщин приходится каждое шестое противоправное деяние, на долю иностранцев — менее 4%. Всего за полгода в России выявили 16 тыс. иностранных граждан, совершивших преступления, 80% из них — это выходцы из стран СНГ. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%.

По данным МВД, среди несовершеннолетних и студентов преступность сократилась: на 15% и 12% соответственно. Всего за полугодие в России были задержаны свыше 13,7 тыс. несовершеннолетних злоумышленников и более 15,8 тыс. учащихся и студентов, совершивших преступления.

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