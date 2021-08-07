18:03 (мск), источник: BBC News Русская служба
Талибы захватили вторую региональную столицу в Афганистане
В субботу боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли Шибарган, столицу провинции Джаузджан на севере Афганистана, заявил
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Это уже вторая региональная столица, захваченная талибами за последние сутки. В пятницу без боя пал Зарандж, столица провинции Нимроз на юге.
Правительство в Кабуле пока не прокомментировало падение двух административных центров.
Сообщается, что талибы наступают также на крупные города, такие как Герат, Лашкаргах и Кандагар.
США и Британия призвали своих граждан как можно скорее покинуть Афганистан. Американские власти предложили кредиты тем соотечественникам, которые не могут сами оплатить авиаперелет на родину.
«Талибан» перешел в масштабное наступление в мае, когда начал вывод войск США и их союзников из Афганистана.
Однако до начала августа правительственным силам удавалось удерживать столицы провинций, в том числе с помощью авиаударов американских беспилотников.
После падения Шибаргана в соцсетях появились видео радушного приема талибов местными жителями, а также захваченных боевиками армейских внедорожников Humvee американского производства и дорогих джипов. Эти записи пока не были подтверждены независимыми источниками.
«Силы безопасности Афганистана утратили боевой дух
Талибы заявили, что захватили тюрьму и выпустили из нее всех заключенных. В их числе были как боевики, так и осужденные за самые разные уголовные преступления.
Глава совета провинции Бабур Эшчи рассказал
«К сожалению, город полностью пал», — сказал Кадер Малия,
Город считается оплотом маршала Абдула Рашида Дустума, служившего
Дустум участвовал в ряде переворотов и мятежей, воевал как на стороне просоветского социалистического правительства, так и американской армии. Его отряды обвинялись в убийстве военнопленных.