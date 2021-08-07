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18:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Талибы захватили вторую региональную столицу в Афганистане

В субботу боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли Шибарган, столицу провинции Джаузджан на севере Афганистана, заявил вице-губернатор территории.

Источник: EPA

Это уже вторая региональная столица, захваченная талибами за последние сутки. В пятницу без боя пал Зарандж, столица провинции Нимроз на юге.

Правительство в Кабуле пока не прокомментировало падение двух административных центров.

Сообщается, что талибы наступают также на крупные города, такие как Герат, Лашкаргах и Кандагар.

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США и Британия призвали своих граждан как можно скорее покинуть Афганистан. Американские власти предложили кредиты тем соотечественникам, которые не могут сами оплатить авиаперелет на родину.

«Талибан» перешел в масштабное наступление в мае, когда начал вывод войск США и их союзников из Афганистана.

Однако до начала августа правительственным силам удавалось удерживать столицы провинций, в том числе с помощью авиаударов американских беспилотников.

После падения Шибаргана в соцсетях появились видео радушного приема талибов местными жителями, а также захваченных боевиками армейских внедорожников Humvee американского производства и дорогих джипов. Эти записи пока не были подтверждены независимыми источниками.

«Силы безопасности Афганистана утратили боевой дух из-за массированной пропаганды “Талибана”, — цитирует Франс-пресс высокопоставленного чиновника из Шибаргана, говорившего на условиях анонимности. — Еще до наступления “Талибана” <…> большинство силовиков сложили оружие, сняли форму, оставили свои части и бежали».

Талибы заявили, что захватили тюрьму и выпустили из нее всех заключенных. В их числе были как боевики, так и осужденные за самые разные уголовные преступления.

Правительственные войска с американским внедорожником | Источник: EPA

Глава совета провинции Бабур Эшчи рассказал Би-би-си, что боевики захватили весь Шибарган, за исключением военной базы, бои вокруг которой продолжаются.

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«К сожалению, город полностью пал», — сказал Кадер Малия, вице-губернатор Джаузджана, в интервью агентству Франс-пресс.

Вице-губернатор добавил, что правительственные войска и чиновники отступили к аэропорту на окраине города и готовятся к обороне его от боевиков.

Город считается оплотом маршала Абдула Рашида Дустума, служившего вице-президентом страны до прошлого года. Его называют одним из самых могущественных и противоречивых полевых командиров в стране.

Дустум участвовал в ряде переворотов и мятежей, воевал как на стороне просоветского социалистического правительства, так и американской армии. Его отряды обвинялись в убийстве военнопленных.

Франс-пресс пишет, что сейчас полевой командир может находиться в Кабуле.

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