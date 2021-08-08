00:22 (мск), источник: ТАСС
Губернатору Нью-Йорка могут предъявить уголовные обвинения
Сотрудница администрации штата, имя которой не разглашается, пожаловалась на домогательства и подала официальную жалобу.
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«Нам предстоит проверить множество фактов, а также допросить большое количество людей», — подчеркнул он. В минувшую пятницу одна из женщин, предположительно подвергшаяся домогательствам со стороны губернатора
«Мы связались с офисом генпрокурора штата [Летиции Джеймс] и запросили материалы для проведения собственного расследования», — сказал шериф Олбани, подчеркнув, что прокуратура будет сотрудничать с правоохранителями в рамках их изысканий. «По итогам допроса свидетелей и анализа фактов мы вместе с окружным прокурором примем решение о предъявлении [губернатору] уголовных обвинений», — заявил Эппл. Он отметил, что пока не готов обозначить временные рамки данного расследования, уточнив, что статус обвиняемого не повлияет на его ход.
В минувший вторник генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, которая является членом Демократической партии, заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа своих подчиненных, а также не имеющих отношения к администрации
Сам губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отвергает обвинения в свой адрес.