05:58 (мск), источник: ТАСС
Уровень реки Амур у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления
Он повысился на 10 см за день.
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ТАСС, 8 августа. Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки повысился на 10 см, превысив тем самым отметку неблагоприятного явления. Об этом сообщает в воскресенье
В субботу сообщалось, что уровень Амура у Хабаровска достиг отметки неблагоприятного явления. «По данным Дальневосточного УГМС, по состоянию на утро 8 августа прирост уровня Амура у города Хабаровска за прошедшие сутки составил 10 см, таким образом, река здесь поднялась до отметки 460 см. Для Хабаровска неблагоприятным считается уровень Амура в 450 см, а опасным — 600 см», — говорится в сообщении.
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В Нанайском районе в результате прохождения паводка оказались подтоплены два участка дороги, расположенных вблизи береговой черты. В Хабаровском районе подтопленным остается один земельный участок в населенном пункте Корсаково-2. Вода вышла на дорожное полотно на одном участке внутрипоселковой дороги в поселке Гайтер Комсомольского района. На левобережье краевого центра обстановка остается без изменений, в зоне воздействия паводка остаются 380 земельных наделов.
В субботу власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в городах Хабаровске,
Согласно штормовому предупреждению, прохождение очередного гребня паводка, смещающегося с верхнего течения реки Амур по территории Хабаровского края, ожидается у города Хабаровск