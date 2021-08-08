Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 августаМеждународный день кошки, "день рождения" холодильника, теракт в Московском метрополитене и другие памятные события
Фоторепортажи
18Лесные пожары подступают к Афинам
10Hello Louis: 120 лет Королю джаза
05:58 (мск), источник: ТАСС

Уровень реки Амур у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления

Он повысился на 10 см за день.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 8 августа. Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки повысился на 10 см, превысив тем самым отметку неблагоприятного явления. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В субботу сообщалось, что уровень Амура у Хабаровска достиг отметки неблагоприятного явления. «По данным Дальневосточного УГМС, по состоянию на утро 8 августа прирост уровня Амура у города Хабаровска за прошедшие сутки составил 10 см, таким образом, река здесь поднялась до отметки 460 см. Для Хабаровска неблагоприятным считается уровень Амура в 450 см, а опасным — 600 см», — говорится в сообщении.

Читайте также
Пожары дошли до Древней Греции

У Комсомольска-на-Амуре отмечается небольшой спад уровня воды — за прошедшие сутки вода опустилась на 4 см до отметки 417 см.

В Нанайском районе в результате прохождения паводка оказались подтоплены два участка дороги, расположенных вблизи береговой черты. В Хабаровском районе подтопленным остается один земельный участок в населенном пункте Корсаково-2. Вода вышла на дорожное полотно на одном участке внутрипоселковой дороги в поселке Гайтер Комсомольского района. На левобережье краевого центра обстановка остается без изменений, в зоне воздействия паводка остаются 380 земельных наделов.

В субботу власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах в связи с осложняющейся паводковой обстановкой.

Согласно штормовому предупреждению, прохождение очередного гребня паводка, смещающегося с верхнего течения реки Амур по территории Хабаровского края, ожидается у города Хабаровск 15—17 августа с достижением отметок 600−650 см (опасное явление — 600 см), а у города Комсомольск-на-Амуре — 22—24 августа с отметками 650−700 см (опасное явление — 650 см).

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос, не тяготит ли ее груз убитых врагов
В Госдуме пообещали не увеличивать рабочую неделю
Россия упустила золото в командной художественной гимнастике
Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса
Американские врачи спрогнозировали рост смертности от COVID-19
В России нашли лесного нетопыря-рекордсмена из Лондона
Рогозин предложил вернуть смертную казнь за коррупцию в оборонке
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Винер-Усманова прокомментировала слова Навки о мужской гимнастике
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Горячие темы на Авто
Дворы, полные машин. 239
Немного рассуждений о внешнем долге. 208
судьи горите в аду ! 130
Семь влиятельных западных стран.. 125
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
В Новосибирске женщины создали доску позора мужей-алиментщиков Матери-одиночки со всей России публикуют там фото и жалобы на экс-мужей
Леди
Ксения Бородина развелась с мужем после шести лет брака На финальном заседании их представляли адвокаты.
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь