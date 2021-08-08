В России выявили 22 866 случаев заражения коронавирусом за сутки

В частности, за сутки было выявлено 1 907 случаев в Санкт-Петербурге, 1 527 — в Московской области, 543 — в Нижегородской области, 514 — в Свердловской области, 480 — в Ростовской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 527 362 человека.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 15 669, до 5 755 507. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,3% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки выписали 1 217 пациентов в Московской области, 975 — в Санкт-Петербурге, 510 — в Красноярском крае, 447 — в Свердловской области, 402 — в Нижегородской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 787 против 793 днем ранее, до 164 881.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,56%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 45 летальных случаев в Санкт-Петербурге, по 35 — в Краснодарском и Пермском краях, 32 — в Иркутской области, по 26 — в Московской области и Алтайском крае.