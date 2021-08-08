Число новых случаев коронавируса в России снижается третью неделю подряд

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за последние семь дней.
Распространение
Число заболевших на этой неделе вновь снизилось по сравнению с прошлой и составило 159 073 против 162 136 (снижение на 1,9%).
Всего с начала пандемии в России, по данным штаба, подтвердили 6 447 750 случаев заражения. Это около 4,4% жителей страны.
Показатель заболеваемости с учетом численности населения продолжает уменьшаться: если в прошлое воскресенье он составлял 15,8 случая в сутки на 100 000 человек, то в это — 15,5.
Коэффициент распространения коронавируса немного снизился — с 1,01 до 1. Большую часть недели он был ниже или равен единице, что может свидетельствовать о стабилизации ситуации.
Несмотря на снижение заболеваемости, в России продолжает расти количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент. Сейчас, по данным штаба, болеют 527 362 человека, это максимум с 22 января.
Умершие
Вместе с тем на пике остается смертность от новой инфекции — дольше месяца в стране регистрируют от 700 до 800 летальных исходов в день. На этой неделе штаб сообщил о 5 529 умерших, что стало седьмым подряд максимумом с начала пандемии.
Продолжает расти и летальность новой болезни. За семь дней показатель увеличился с 2,53% до 2,56%, следует из информации штаба.
При этом все больше смертей регистрируют в регионах, тогда как в Москве, где на пике фиксировали примерно каждый шестой летальный исход в стране, ситуация быстро улучшается. На этой неделе в столице умерли 485 человек против 598 на прошлой и 725 на позапрошлой.
Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить. Так, согласно опубликованным в пятницу данным Росстата, в июне в стране умерли 27 118 заболевших (включая тех, кто имел положительный тест, но умер не от ковида), тогда как штаб сообщал только о 14 013 смертях.
Главные очаги
Ситуация в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге заметно улучшается, что отражается на их доле в общем числе выявляемых в стране случаев. В последние семь дней на эти три региона пришлось 26,6% заболевших в стране (против 28,1% за предыдущий аналогичный период).
В Москве на этой неделе выявили 18 590 заразившихся (на 9,5% меньше, чем на прошлой), что стало минимумом с начала мая. В Подмосковье подтвердили 10 316 новых случаев, это на 11,2% меньше показателя предыдущей недели.
В Санкт-Петербурге пока можно говорить о стабилизации, а не спаде заболеваемости: с 2 по 8 августа число заболевших в городе возросло на 13 361, что лишь на 0,6% меньше, чем в предшествующие семь дней.
В остальной России
Ситуация в стране в целом стабилизировалась: в половине федеральных округов на этой неделе выявили меньше инфицированных, чем на прошлой, а в остальных рост составил от 1,4% до 5,3%.
В Центральной России число новых случаев снизилось на 7,5%, на Дальнем Востоке — на 2,6%, в Северо-Западном федеральном округе — на 1,9%, а в Сибирском — на 1,6%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.
Вместе с тем продолжает расти заболеваемость в Приволжье (на 5,3%), Южном федеральном округе (на 3,2%), на Урале (на 2,4%) и Северном Кавказе (1,4%). Однако повсеместно темпы распространения инфекции оказались ниже, чем неделю назад.
При этом только в пяти регионах России, по подсчетам ТАСС, скорость прироста заболеваемости на этой неделе превысила 10%. Это Удмуртия (18,9%), Самарская (14,9%) и Ростовская (12,3%) области, Якутия (11,7%) и Севастополь (11,2%).
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