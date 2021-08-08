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15:43 (мск), источник: Известия

Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении

Российский военнослужащий погиб в результате ДТП на трассе Гюмри-Ереван, еще четверо ранены. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла утром в этот же день в районе населенного пункта Талин. По предварительным данным, водитель на личном автомобиле не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет.

Один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте аварии. Еще четверых доставили в лечебное учреждение с травмами средней степени тяжести, пишет «РИА Новости».

Правоохранители совместно с командованием воинской части проводят проверку.

102-я российская база в Гюмри дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору. В документ внесли изменения в 2010 году, срок пребывания был продлен до 2044 года.

13 июля два человека погибли при столкновении маршрутки и бронированной транспортно-боевой машины (БТР) на Ставрополье. По предварительной информации, водитель пассажирской «Газели» допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны. Погибли два пассажира маршрутки.

Во время загрузки произошла ошибка.
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