15:43 (мск), источник: Известия
Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении
Российский военнослужащий погиб в результате ДТП на трассе
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Авария произошла утром в этот же день в районе населенного пункта Талин. По предварительным данным, водитель на личном автомобиле не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет.
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Правоохранители совместно с командованием воинской части проводят проверку.
102-я российская база в Гюмри дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору. В документ внесли изменения в 2010 году, срок пребывания был продлен до 2044 года.
13 июля два человека погибли при столкновении маршрутки и бронированной