10:01 (мск), источник: Lenta.Ru
Умер правозащитник и советский диссидент Сергей Ковалев
Правозащитник, советский диссидент,
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«Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа», — написал он.
Сергей Ковалев родился 2 марта 1930 года в Сумской области Украинской ССР (Сумская область Украины). В 1932 году его семья переехала в подмосковный поселок Подлипки. В 1954 году Ковалев окончил биологический факультет МГУ, он опубликовал более 60 научных работ.
В мае 1969 года Ковалев вошел в состав «Инициативной группы защиты прав человека в СССР», это была первая независимая правозащитная ассоциация в стране. С 1971 года он стал одним из ведущих участников машинописного бюллетеня правозащитников СССР — «Хроники текущих событий». В декабре 1974 года его арестовали по обвинению «в антисоветской агитации и пропаганде», в 1975 году он был приговорен к 7 годам лишения свободы и 3 годам ссылки, после отбытия которой поселился в Калинине (Тверь).
В 1990 году Ковалев стал народным депутатом РСФСР. С 1993 по 2003 год был депутатом Госдумы Российской Федерации. С 1994 по 1995 год он занимал пост уполномоченного по правам человека в России. Ковалев также является одним из авторов Декларации прав человека и гражданина (1991) и второй главы Конституции РФ (1993).