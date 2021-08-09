В России за сутки выявили 22 160 заразившихся коронавирусом

В частности, за сутки было выявлено 1 487 случаев в Московской области, 539 — в Нижегородской области, 522 — в Свердловской области, по 478 — в Пермском крае и Ростовской области. В настоящее время в России продолжают лечение 534 279 человек.
Число смертей возросло за сутки на 769 против 787 днем ранее, до 165 650.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,56%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 38 летальных случаев в Пермском крае, 33 — в Иркутской области, 32 — в Краснодарском крае, 27 — в Московской области, 25 — в Красноярском крае. Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 59, что стало минимумом с 9 июня.
Выздоровевшие пациенты
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 474, до 5 769 981.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,2% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки выписали 1 421 пациента в Московской области, 505 — в Красноярском крае, по 419 — в Свердловской и Нижегородской областях, 371 — в Ростовской области.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник вновь опустился ниже единицы и составил 0,99. В Москве показатель упал до 0,88, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Только в одном из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор превышает единицу — в Ростовской области, где он равен 1,06.
В Санкт-Петербурге, Иркутской, Нижегородской, Самарской и Свердловской областях коэффициент составил ровно 1. В Подмосковье и Воронежской области он равен 0,99, а в Красноярском крае — 0,97.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.