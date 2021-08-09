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14:04 (мск), источник: Ведомости

В Якутии ввели режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении в регионе режима чрезвычайно ситуации регионального характера из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства республики.

Источник: РИА "Новости"

«8 августа Глава Якутии подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населённых пунктов и объектов экономики», — говорится в сообщении.

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Глава региона поручил правительству оперативно принимать меры по восстановлению населённых пунктов и объектов экономики, а также обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной помощи гражданам, жилье которых пострадало из-за чрезвычайной ситуации.

«Документ необходим для выделения из госбюджета республики финансирования на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюёля, оставшихся без жилья, персональных выплат пострадавшим, а также для привлечения федеральных средств», — добавили в пресс-службе.

Руководить работами по ликвидации чрезвычайной ситуации будет первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Лесные пожары в Якутии начались в конце мая, пик пожаров наступил во второй половине июня. Айсен Николаев заявлял, что причиной пожаров стало глобальное изменение климата. Средняя температура в Якутии в июне была на несколько градусов выше нормы. 27 июля МЧС оценил прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии более чем на 1 млрд руб.

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