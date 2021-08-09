14:04 (мск), источник: Ведомости
В Якутии ввели режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении в регионе режима чрезвычайно ситуации регионального характера
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«8 августа Глава Якутии подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населённых пунктов и объектов экономики», — говорится в сообщении.
Глава региона поручил правительству оперативно принимать меры по восстановлению населённых пунктов и объектов экономики, а также обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной помощи гражданам, жилье которых пострадало
«Документ необходим для выделения из госбюджета республики финансирования на строительство новых домов для жителей
Руководить работами по ликвидации чрезвычайной ситуации будет первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.
Лесные пожары в Якутии начались в конце мая, пик пожаров наступил во второй половине июня. Айсен Николаев заявлял, что причиной пожаров стало глобальное изменение климата. Средняя температура в Якутии в июне была на несколько градусов выше нормы. 27 июля МЧС оценил прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии более чем на 1 млрд руб.