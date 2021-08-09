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14:48 (мск), источник: РБК

Умерла актриса из «Кабачка «13 стульев» и «Москва слезам не верит»

На 82-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса театра «Содружество актеров Таганки» Татьяна Жукова-Киртбая.

Источник: РИА "Новости"

«С 1966 года Татьяна Ивановна была актрисой Театра на Таганке, а в 1992-м пришла работать в театр “Содружество актеров Таганки”. Для коллектива “Содружества актеров Таганки” Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег», — говорится в сообщении театра.

Персона
Татьяна Жукова-Киртбая

В театре «Содружество актеров Таганки» актриса играла в спектаклях «ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)», «Эй, живая душа, отзовись!», «Иванов», «Мисс и мафия» и т. д.

Жукова-Киртбая сыграла почти в 100 фильмах и сериалах, в том числе таких, как «Москва слезам не верит» (играла роль работника химчистки Полины), «Моя прекрасная няня» (баба Сима), «Счастливы вместе» (эпизодическая роль), «Папины дочки» (Евфросинья Жихарева) и «Воронины» (эпизодическая роль).

Кроме того, в конце 1970-х годов Жукова-Киртбая была одной из участниц проекта «Кабачок «13 стульев», где играла пани Ядвигу — сестру супруги директора кабачка.

В 2020 году «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную деятельность» Жукова-Киртбая была награждена орденом Дружбы.

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