14:48 (мск), источник: РБК
Умерла актриса из «Кабачка «13 стульев» и «Москва слезам не верит»
На 82-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса театра «Содружество актеров Таганки» Татьяна
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«С 1966 года Татьяна Ивановна была актрисой Театра на Таганке, а в 1992-м пришла работать в театр “Содружество актеров Таганки”. Для коллектива “Содружества актеров Таганки” Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег», — говорится в сообщении театра.
В театре «Содружество актеров Таганки» актриса играла в спектаклях «ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)», «Эй, живая душа, отзовись!», «Иванов», «Мисс и мафия»
Кроме того, в конце 1970-х годов
В 2020 году «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную деятельность»