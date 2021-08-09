Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Певица МакSим полностью пришла в себя В окружении артистки рассказали, что она уже шутит и смеется
Фоторепортажи
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
18Лесные пожары подступают к Афинам
15:16 (мск), источник: ТАСС

Стендапера Мирзализаде арестовали на 10 суток

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде, обвиняемого в разжигании межнациональной вражды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Суд признал Мирзализаде виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды”) и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста», — сказал представитель суда.

Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления.

Как ранее заявили в прокуратуре, стендапер обвиняется в том, что «публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности». Видеозапись данных высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Генерал Лебедь выхватил автомат и дал несколько очередей в воздух. Вся площадь легла на асфальт"
Она бросила мужа. Таких тогда называли разлучницами, распутницами, дамами полусвета
Лукашенко рассказал, когда Белоруссия признает Крым российским
Умерла актриса из «Кабачка «13 стульев» Татьяна Жукова-Киртбая
Тренер гимнастки из Израиля ответила на жалобы ОКР на судейство
В Японии появилась традиция отправлять семье рисовых «младенцев»
Водяной смерч вышел на берег под Новороссийском (видео)
Талибы захватили шестой город в Афганистане за три дня
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Эти актрисы были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
6 звезд, которые всегда и везде носят парик
Маше Кончаловской 22 года, из них 8 - она в коме
Леди
Ксения Бородина развелась с мужем после шести лет брака На финальном заседании их представляли адвокаты.
Дом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь