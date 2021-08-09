15:16 (мск), источник: ТАСС
Стендапера Мирзализаде арестовали на 10 суток
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал на 10 суток
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«Суд признал Мирзализаде виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды”) и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста», — сказал представитель суда.
Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления.
Как ранее заявили в прокуратуре, стендапер обвиняется в том, что «публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности». Видеозапись данных высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей.