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15:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Талибы захватили шестой город за три дня. Станет ли Афганистан базой международного терроризма?

«Талибан» (движение признано экстремистским и запрещено в России) может вновь сделать Афганистан международной базой терроризма, заявил бывший глава объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс в эфире Би-би-си. Исламисты продолжают наступление — в понедельник они захватили шестой административный центр.

Источник: Reuters

Накануне исламисты захватили административный центр Кундуз. Через несколько часов пали еще два административных центра — центр одноименной провинции Сари-Пуль и Талукан, столицу провинции Тахар. Все эти города находятся в северной части страны. Сейчас в Кундузе талибы захватывают правительственные учреждения на фоне перебоев с водой в городе, говорят местные жители.

В понедельник «Талибан», в очередной раз отвергнув призывы к прекращению огня, заявил о захвате города Айбак, центра провинции Саманган с населением девять тысяч человек.

Следующие цели талибов, по их собственным словам, это Мазари-Шариф, где находится священная для шиитов Голубая мечеть, и Пули-Хумри. Из городов поступают противоречивые сведения. В понедельник «Талибан» заявил, что к Мазари-Шарифу подходят его подкрепления, но местная полиция назвала это пропагандой. Лидер таджикской диаспоры в провинции Балх и на севере страны, бывший полевой командир Атто Мухаммади Нур заявил, что правительственные силы будут защищать город «до последней капли крови».

Утром в понедельник в соцсетях появились видео перестрелок на окраинах Мазари-Шарифа. Подлинность видео не подтверждена.

Три сценария

Нынешняя эскалация может закончиться «бесконечной» гражданской войной в Афганистане, говорит британский генерал Ричард Бэрронс | Источник: AFP 2021

Бывший глава объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс, в последние дни критиковавший в СМИ решение вывести из Афганистана группировку западных войск, в эфире Би-би-си допускает три сценария развития конфликта.

«Захват Кундуза […] не значит, что для правительства все кончено», — подчеркивает он.

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Талибы захватили вторую региональную столицу в Афганистане

«Я думаю, что вариантов развития может быть три, хотя, конечно, никаких сценариев никто не пишет. Первый — Афганистан распадается. Он превращается в другие страны. Второй — ужасная гражданская война, вечная патовая ситуация, в которой ни одна из сторон не может победить, и ни одна не хочет прекращать борьбу. Это десятилетия смерти и страданий», — говорит военный.

«Третий вариант — тот, за который мы должны бороться всем миром. После кульминации боевых действий, то есть когда “Талибан” поймет, что насилием больше ничего не добьется, а правительство — что не вернет себе потерянное силой, должен начаться очередной раунд политических переговоров», — говорит он.

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Талибы впервые захватили столицу одной из провинций Афганистана

В этих переговорах будут активно участвовать другие страны — США, Европа, Пакистан, Россия и Иран. Ни одной из этих стран не нужны раздираемые войной соседние государства. Новое слово в переговорах может сказать Китай, который был совершенно другой страной двадцать лет назад, когда западные войска пришли в Афганистан.

Генерал вновь раскритиковал вывод международной группировки войск из Афганистана, назвав ее стратегической ошибкой.

«Мы столкнемся с опасностью возвращения в Афганистан террористических организаций, которые будут вредить Европе и другим странам. Думаю, это очень плохой результат со стратегической точки зрения», — говорит он.

«Талибан» открыто заявляет, что его цель — взять под контроль экономику Афганистана и торговлю нефтью и газом.

Крупные города Афганистана готовятся к осаде — за их стенами скопились тысячи беженцев. Зарубежные посольства запасаются съестным и водой, множество дипломатов покидают города.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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