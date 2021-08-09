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20:09 (мск), источник: Известия

Девять человек погибли из-за прорыва трубы с кислородом в больнице Владикавказа

Девять человек скончались в результате выхода из строя системы подачи кислорода в больнице скорой помощи во Владикавказе.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее 9 августа телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка системы подачи кислорода для пациентов с коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РСО-Алания, которое оказалось в распоряжении телеканала, врио главы РСО-Алания Сергей Меняйло и врио министра здравоохранения РСО-Алания Сослан Тебиев находятся на месте, проводятся необходимые работы по оперативному устранению поломки.

Отмечалось, что пациентам предоставлены дополнительные баллоны с кислородом.

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