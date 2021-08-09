23:03 (мск), источник: BBC News Русская служба
Зонд «Персеверанс» потерял образец марсианского камня
Зонд НАСА «Персеверанс» потерял марсианский камень, и теперь инженеры выясняют, как же это произошло.
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Инженеры НАСА пытаются понять, что пошло не так с первой попыткой марсохода «Персеверанс» взять образцы камня Красной планеты.
Все механизмы в минувшую пятницу работали безукоризненно, но металлическая трубка, в которую должен был попасть образец горной породы,
Эксперты предполагают, что причиной могли стать
Они надеются, что дополнительные фотоснимки и данные телеметрии с Марса помогут решить загадку.
«Первоначальная версия гласит, что трубка оказалась пустой, потому что скальная порода отреагировала на бурение не так, как ожидалось, а не
«В течение ближайших нескольких дней наша команда проанализирует имеющиеся данные и получит дополнительную диагностическую информацию, которая поможет узнать первопричину», — добавила она.
Бур и трубка для забора образцов находятся на конце двухметровой механической «руки». Керны (пробы породы) величиной с человеческий палец затем поступают на обработку в блок под днищем «Персеверанса», где их помещают в запечатанные титановые цилиндры для последующей доставки на Землю.
Но прежде, чем это будет сделано, количество полученного материала замеряется при помощи фотокамеры и специального щупа. Оказалось, что в трубке для керна ничего нет.
Это не первый случай, когда поверхность Красной планеты оказывает сопротивление земным роботам.
В 2007 году спускаемый аппарат НАСА «Феникс» обнаружил, что почва в районе марсианского Северного полюса имеет липкую консистенцию,
В 2018 году американский зонд InSight безуспешно пытался внедрить в марсианскую почву прибор для измерения температуры. Тогда порода оказалась, наоборот, слишком твердой.
«Персеверанс» достиг поверхности Марса 18 февраля 2021 года в 45-километровом кратере Джезеро. Его главная задача — выяснить, существовали ли на планете
Целью первой попытки получить керн была скальная порода, являющаяся, по мнению ученых, древнейшей основой кратера Джезеро. Если бы удалось определить ее возраст, это дало бы ценную информацию о процессах, последовательно происходивших в нем за время его существования.
Судя по спутниковым фото, похоже, что несколько миллиардов лет назад на дне кратера было озеро. А это наиболее благоприятная среда для микроорганизмов.
Директор НАСА по науке Томас Цурбухен уверен в конечном успехе.
«Над проблемой работает правильная команда, и мы будем настойчиво идти к решению», — говорит он [игра слов: название марсохода переводится как «Настойчивость»].