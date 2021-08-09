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23:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Зонд «Персеверанс» потерял образец марсианского камня

Зонд НАСА «Персеверанс» потерял марсианский камень, и теперь инженеры выясняют, как же это произошло.

Инженеры НАСА пытаются понять, что пошло не так с первой попыткой марсохода «Персеверанс» взять образцы камня Красной планеты.

Все механизмы в минувшую пятницу работали безукоризненно, но металлическая трубка, в которую должен был попасть образец горной породы, почему-то оказалась пустой.

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Эксперты предполагают, что причиной могли стать какие-то особенные свойства данной породы.

Они надеются, что дополнительные фотоснимки и данные телеметрии с Марса помогут решить загадку.

«Первоначальная версия гласит, что трубка оказалась пустой, потому что скальная порода отреагировала на бурение не так, как ожидалось, а не из-за неисправности оборудования для взятия и хранения образцов», — говорит менеджер проекта «Персеверанс» Дженнифер Троспер из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния.

«В течение ближайших нескольких дней наша команда проанализирует имеющиеся данные и получит дополнительную диагностическую информацию, которая поможет узнать первопричину», — добавила она.

…но когда камера заглянула внутрь трубки, оказалось, что там ничего нет | Источник: NASA/JPL-CALTECH

Бур и трубка для забора образцов находятся на конце двухметровой механической «руки». Керны (пробы породы) величиной с человеческий палец затем поступают на обработку в блок под днищем «Персеверанса», где их помещают в запечатанные титановые цилиндры для последующей доставки на Землю.

Но прежде, чем это будет сделано, количество полученного материала замеряется при помощи фотокамеры и специального щупа. Оказалось, что в трубке для керна ничего нет.

Устройство для бурения и забора образцов располагается на конце двухметровой «руки» | Источник: NASA/JPL-CALTECH

Это не первый случай, когда поверхность Красной планеты оказывает сопротивление земным роботам.

В 2007 году спускаемый аппарат НАСА «Феникс» обнаружил, что почва в районе марсианского Северного полюса имеет липкую консистенцию, из-за чего взять образцы оказалось сложно.

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В 2018 году американский зонд InSight безуспешно пытался внедрить в марсианскую почву прибор для измерения температуры. Тогда порода оказалась, наоборот, слишком твердой.

«Персеверанс» достиг поверхности Марса 18 февраля 2021 года в 45-километровом кратере Джезеро. Его главная задача — выяснить, существовали ли на планете какие-либо формы жизни. Одним из способов является сбор образцов грунта и горных пород.

Целью первой попытки получить керн была скальная порода, являющаяся, по мнению ученых, древнейшей основой кратера Джезеро. Если бы удалось определить ее возраст, это дало бы ценную информацию о процессах, последовательно происходивших в нем за время его существования.

Судя по спутниковым фото, похоже, что несколько миллиардов лет назад на дне кратера было озеро. А это наиболее благоприятная среда для микроорганизмов.

Директор НАСА по науке Томас Цурбухен уверен в конечном успехе.

«Над проблемой работает правильная команда, и мы будем настойчиво идти к решению», — говорит он [игра слов: название марсохода переводится как «Настойчивость»].

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