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10:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Задержан бывший глава правительства Северной Осетии

Бывший глава правительства Северной Осетии Сергей Такоев задержан по делу о крупной растрате. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Кроме того, подозреваемыми по делу проходят экс-министр туризма региона Алан Диамбеков и глава Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аида Габараева. Они также задержаны.

Возбуждено уголовно дело по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ. В домах фигурантов дела проводятся обыски.

Ранее первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергей Глушков стал фигурантом уголовного дела о хищении. По версии следствия, он может быть причастен к растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. Глушкова отстранили от должности.

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