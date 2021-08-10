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10:36 (мск), источник: ТАСС

Депутат Заксобрания Камчатки признался в убийстве

Игорь Редькин сказал, что стрелял по медведю, но позже узнал, что в результате стрельбы ранение получил местный житель, который позже умер в больнице.

Источник: Законодательное Собрание Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Камчатки, известный в крае предприниматель Игорь Редькин признался в убийстве мужчины на свалке в поселке Озерновский. Об этом сообщила ТАСС помощник депутата Ольга Струченко, предоставив официальное текстовое обращение Редькина:

2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я, Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице.

Депутат добавил, что накануне «принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд». Он напомнил, что долгое время был депутатом по избирательному округу № 12. «Для округа многое сделано, он для меня как родной. Вместе с тем я считаю правильным во избежание кривотолков приостановить свое членство в партии “Единая Россия” и снять свою кандидатуру с выборов», — приводятся в сообщении слова депутата за его подписью.

Получить оперативный официальный комментарий в силовых ведомствах ТАСС не удалось. В Заксобрание Камчатки документы о приостановлении депутатской деятельности Редькина не поступали.

6 августа Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, вечером 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района житель поселка Озерновский получил огнестрельное ранение, в результате которого он умер уже в больнице.

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