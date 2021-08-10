Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян По данным ОНФ, 90% работоспособных россиян как минимум один раз сталкивались со звонками злоумышленников
Фоторепортажи
10День арбуза: польза и вред самой летней ягоды
11Празднование Дня ВДВ
11:26 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Руководству региона президент «дал поручение подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС».

Источник: РИА "Новости"
Новость
В Якутии ввели режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших в результате ЧС. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

«Путин поручил министру Зиничеву увеличить группировку, сосредоточенную на тушении пожаров в Якутии», — отметили в Кремле. Руководству Якутии президент «дал поручение подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС», проинформировали в пресс-службе главы государства.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Генерал Лебедь выхватил автомат и дал несколько очередей в воздух. Вся площадь легла на асфальт"
Она бросила мужа. Таких тогда называли разлучницами, распутницами, дамами полусвета
Новак предложил временно запретить продажу бензина трейдерами
В Минфине обсуждают приватизацию оператора карт «Мир»
На Играх в Пекине антиковидные правила будут жестче, чем в Токио
Британия признает российские вакцины для делегатов конференции
В Индии огромная змея спряталась в грузовом отсеке самолета
Депутат Заксобрания Камчатки признался в убийстве
Сюрприз на выходе: какие подвохи могут ожидать россиян у кассы
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Евросоюз массово отзывает продукты из-за опасной добавки Это одна из многочисленных «Е-шек».
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Кому нельзя прививаться от коронавируса: полный список болезней
Почему Аверина проиграла в Токио: что написано в протоколе
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
Я сел за холст и они засмеялись, начав рисовать
Порадуйте своих любимых цветами
Леди
20-летний сын Мадонны и Гая Ричи дебютировал в качестве модели Дети легендарной певицы не уступают своей знаменитой матери
Дом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь