11:26 (мск), источник: ТАСС
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Руководству региона президент «дал поручение подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших в результате ЧС. Об этом сообщила во вторник
«Путин поручил министру Зиничеву увеличить группировку, сосредоточенную на тушении пожаров в Якутии», — отметили в Кремле. Руководству Якутии президент «дал поручение подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС», проинформировали в
Якутия — один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.