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12:16 (мск), источник: Ведомости

Число умерших из-за ЧП в больнице Владикавказа выросло до 11 человек

Число погибших в результате прорыва трубы кислородной системы в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе выросло до 11 человек, сообщил журналистам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

Источник: РИА "Новости"

«Да, потеряли», — ответил он на вопрос, действительно ли еще два человека скончались (цитата по «РИА Новости»).

Прорыв трубы кислородной системы в больнице произошел вчера. На тот момент 71 человек находился в реанимационных блоках, 13 из которых — на инвазивной системе вентиляции легких. В результате кратковременной остановки подачи кислорода погибли девять пациентов.

Прокуратура Северной Осетии организовала проверку по факту произошедшего. Следственный комитет (СК) России по региону возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования инцидента на личный контроль.

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