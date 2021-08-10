В Китае нашли виновных во вспышке «дельта»-варианта коронавируса

На момент публикации было зафиксировано более тысячи зараженных с явными симптомами COVID-19, это худшая официально признанная вспышка заболевания в Китае за последний год. Местные власти, в соответствии с регламентом, ввели жесткие карантинные меры.
Там, где эти шаги провалились, были выявлены виновники — это 47 представителей административной и медицинской власти на разных уровнях. Каким именно наказаниям они подверглись, не сообщается.
В публикации отмечается, что источник новой вспышки удалось установить. Инфицированный прибыл самолетом из России в город Нанкин.
Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов объяснил, почему штамм «дельта» так быстро распространяется: в среднем больной COVID-19 человек может заразить от двух до трех человек, а при «дельта»-варианте — от пяти до шести.