12:47 (мск), источник: Коммерсантъ
Петербург обогнал Москву по суточному приросту COVID-19 впервые с 3 февраля
10 августа
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За день в
В целом по России зарегистрировано 21 378 случаев заражения коронавирусом за последние сутки, общее число заразившихся достигло 6 491 288. Общее число смертей в стране от коронавируса достигло 166 442, выздоровели 5 788 710 человек.
Массовая вакцинация началась в России в январе. Как выяснил «Ъ», процент заболевших после вакцинации российскими препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» разнится по регионам. В Курской области среди полностью привитых «Спутником V» заболело 0,14%, «ЭпиВакКороной» — 0,2%, «КовиВаком» — 0,2%. Среди получивших оба укола «Спутника V» жителей Ульяновской области заболели 0,7%, «ЭпиВакКороны» — 1,04%, «КовиВака» — 1,3%. Среди привитых «Спутником V» в