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12:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Петербург обогнал Москву по суточному приросту COVID-19 впервые с 3 февраля

10 августа Санкт-Петербург оказался лидером среди городов России по количеству заразившихся коронавирусом, их число возросло на 1811, свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Город впервые с 3 февраля обогнал по этому показателю Москву, где за 24 часа COVID-19 заболели 1639 человек. При этом суточный прирост оказался для Санкт-Петербурга минимальным с 4 июля.

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Источник: РИА "Новости"

За день в Санкт-Петербурге умерло 49 человек с коронавирусом, за все время — 19 757. Вылечились за сутки 1972 пациента с COVID-19, с начала пандемии — 519 868.

В целом по России зарегистрировано 21 378 случаев заражения коронавирусом за последние сутки, общее число заразившихся достигло 6 491 288. Общее число смертей в стране от коронавируса достигло 166 442, выздоровели 5 788 710 человек.

Массовая вакцинация началась в России в январе. Как выяснил «Ъ», процент заболевших после вакцинации российскими препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» разнится по регионам. В Курской области среди полностью привитых «Спутником V» заболело 0,14%, «ЭпиВакКороной» — 0,2%, «КовиВаком» — 0,2%. Среди получивших оба укола «Спутника V» жителей Ульяновской области заболели 0,7%, «ЭпиВакКороны» — 1,04%, «КовиВака» — 1,3%. Среди привитых «Спутником V» в Санкт-Петербурге заразилось 1,64%, «КовиВаком» — 0,9%, «ЭпиВакКороной» — 6% сделавших оба укола.

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