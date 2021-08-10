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13:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Суд Манхэттена принял иск против принца Эндрю. Сына королевы обвиняют в сексуальном насилии

Федеральный суд Манхэттена принял к рассмотрению гражданский иск против принца Эндрю, среднего сына королевы Великобритании. Как утверждает американка Вирджиния Джуффре, герцог Йоркский был одним из нескольких влиятельных мужчин, с которыми ее, когда ей было 17, заставляли заниматься сексом.

Источник: VIRGINIA ROBERTS

О том, что Вирджиния Джуффре обратилась в суд, требуя привлечь принца Эндрю к ответственности, стало известно в понедельник. Согласно официальной базе судебных документов, иск американки принят к рассмотрению федеральным судом Манхэттена.

В своем заявлении Джуффре не называет суммы возможной финансовой компенсации и не требует привлечь принца к уголовной ответственности, оставляя решение об этом «на усмотрение суда».

В чем Джуффре обвиняет принца Эндрю?

Секс-скандал, в центре которого оказался 61-летний принц, связан с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Последнего в августе 2019 года нашли мертвым в тюремной камере, где тот ожидал суда по делу о вовлечении несовершеннолетних девушек в занятие проституцией.

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В своем первом интервью в эфире программы Би-би-си «Панорама» в декабре 2019 года Джуффре рассказала, что Эпштейн заставлял ее заниматься сексом со своими друзьями, когда ей исполнилось только 17 лет.

По ее словам, с принцем ее познакомила в 2001 году партнерша Эпштейна Гислейн Максвелл. По настоянию финансиста Джуффри приехала в Лондон и в ночном клубе встретилась с герцогом Йоркским. После этого Максвелл якобы приказала ей заняться сексом с сыном королевы.

«В машине Гислейн сказала мне, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри, и мне просто стало плохо», — говорила Джуффре.

По словам американки, позднее она встречалась с принцем на частном острове Эпштейна и в особняке финансиста в Нью-Йорке.

«Это не просто грязная история о сексе, — сказала она в интервью Би-би-си. — Это история о работорговле, об унижении и о вашей королевской семье».

Сам принц Эндрю в интервью Би-би-си заявил, что не помнит, чтобы он когда-либо занимался сексом с Джуффре.

В ответ на запрос телекомпании CNN Букингемский дворец выпустил заявление от имени королевской семьи, в котором, в частности, говорилось: «Мы категорически отрицаем, что герцог Йоркский имел какой-либо сексуальный контакт или отношения с Вирджинией Робертс (девичья фамилия Джуффре — Би-би-си)».

Какие доказательства переданы в суд

В своем исковом заявлении Джуффре утверждает, что заниматься сексом с принцем ее заставили Эпштейн и Максвелл.

«Принц Эндрю совершил сексуальное насилие и избиения в отношении заявительницы, когда ей было 17 лет, — утверждается в судебном иске. — В этой связи принц Эндрю несет ответственность за избиения и намеренное причинение морального ущерба в соответствии с законами Нью-Йорка. Ущерб, причиненный заявительнице, был глубоким и продолжительным».

Джуффре в иске утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю в Лондоне и Нью-Йорке. | Источник: REUTERS

Как утверждает Джуффре, герцог Йоркский знал не только то, что она — несовершеннолетняя, но и что 17-летняя американка была привезена в Лондон против ее воли. В судебном иске она объясняет, что боялась ослушаться Эпштейна и Максвелл «из-за того, что у них были влиятельные друзья, и из-за их богатства».

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В январе 2020 года бывший прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман заявил, что американские власти неоднократно пытались допросить принца, но тот неизменно отказывался сотрудничать с правоохранительными органами США.

Адвокат Джуффре, Сигрид Маккаули, вечером в понедельник опубликовала специальное заявление, сообщив, что принятие иска к рассмотрению судом Манхеттена свидетельствует о том, что «никто, даже принц, не может быть выше закона в Соединенных Штатах».

По решению суда, следователи из прокуратуры Манхеттена теперь имеют право допросить принца Эндрю.

Финансист Джеффри Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке в августе 2019 года.

Его помощница Гислейн Максвелл в 2020 году была обвинена в том, что искала и перевозила несовершеннолетних девушек, некоторым из которых было 14 лет, для занятий сексом с финансистом и его друзьями. На судебных слушаниях Максвелл заявила о своей невиновности и теперь ждет начала суда.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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