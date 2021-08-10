Работников вагона-ресторана задержали из-за отравления 91 ребенка в поезде «Мурманск-Адлер»

Директора вагона-ресторана, повара и официанта задержали в Ростовской области и Краснодарском крае, передает СКР. Их подозревают по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).
В ближайшее время им предъявят обвинение и суд выберет меру пресечения.
По версии следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не сказали об этом начальству, что привело к массовому заболеванию детей.
Норовирусная инфекция — острая кишечная инфекция, говорится на сайте Роспотребнадзора. Она крайне заразна: у заболевших наблюдаются тошнота, диарея, лихорадка и другие схожие симптомы.
Директор вагона-ресторана не обеспечила соблюдение санитарных норм и не организовала медицинское обследование персонала, считают в СКР.
7 августа Северо-Кавказская железная дорога сообщила о массовом отравлении детей в поезде «Мурманск-Адлер». В поезде ехали две группы из Карелии и Мурманской области — всего в составе двух организованных групп были 246 несовершеннолетних и 24 сопровождающих.
В больницы Краснодарского края с признаками отравления госпитализировали 91 ребенка.
В РЖД сообщили, что вагон-ресторан в поезде обслуживал субподрядчик «НТС» на правах договора аренды с «Федеральной пассажирской компанией». В компании, снабжавшей продуктами поезд, провели обыски. Специалисты отобрали пробы суточного рациона детей и смывы поверхностей.