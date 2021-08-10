14:43 (мск), источник: ТАСС
Росфинмониторинг признал ФБК и ФЗПГ причастными к экстремизму или терроризму
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес признанные в РФ
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Решением суда обе организации ликвидированы, их деятельность запрещена. Решение подлежало немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций, несмотря на то, что было обжаловано и на тот момент не вступило в силу. 4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда.
Суд считает эти организации экстремистскими, так как они занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и
«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции», — говорится в постановлении суда. Кроме того, этими структурами, по мнению суда, осуществляется на территории России деятельность иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их активности нежелательной.