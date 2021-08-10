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14:12 (мск), источник: ТАСС

Блогера Хованского включили в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму

В отношении Юрия Хованского возбуждено дело об оправдании терроризма.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Росфинмониторинг включил арестованного блогера Юрия Хованского в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из информации на сайте службы.

В реестре указан Юрий Михайлович Хованский, родившийся 19 января 1990 года в городе Никольск Пензенской области.

Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков. Он был задержан в начале июня в Петербурге, в отношении него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для этого стало исполнение им песни с оправданиями теракта в театральном центре на Дубровке в Москве и размещение ее в интернете.

Сам блогер после задержания в опубликованном письме извинился за исполнение песни, назвав ее «отвратительной». Адвокаты Хованского пытались обжаловать решение о заключении под стражу в Городском суде Петербурга, но он счел меру пресечения законной.

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