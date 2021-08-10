Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: открытие Мадагаскара и рождение Генри Нестле Открытие Мадагаскара, международный день биодизеля и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
13Лесные пожары дошли до Антальи
19:00 (мск), источник: Life.ru

Главный врач больницы во Владикавказе задержан после гибели 11 пациентов

Во Владикавказе задержан Владимир Плиев — главный врач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП), где несколько пациентов погибли после аварии на кислородной линии. Об этом сообщают источники Лайфа.

Источник: РИА "Новости"

Следователи предварительно установили, что Плиев не принимал никаких мер по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором. Ранее Лайф сообщал, что система кислородного снабжения больницы не была зарегистрирована в ведомстве. Кроме того, было установлено, что трубопроводная система медицинского газа и кислорода РКБСМП подлежит реконструкции с целью соблюдения номинального давления подачи кислорода, в связи с чем она должна быть зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов.

По версии следствия, Плиев знал, что кислородная станция в больнице требует реконструкции, но из-за большого количества нуждающихся в кислородном обеспечении нужное давление в трубах не удерживалось.

Сам Плиев пояснил сотрудникам, что он неоднократно сообщал в Минздрав республики о данной проблеме, но следователи не нашли никаких официальных документов об этом.

Новость
Число умерших из-за ЧП в больнице Владикавказа выросло до 11 человек

По данным Лайфа, сотрудник, который отвечал за кислородную станцию, ещё две недели назад сообщил главврачу о том, что давление начало падать. А накануне он визуально заметил струю пара в том месте, где проходит кислородная магистраль. Когда трубу раскопали, увидели пробоину.

Отметим, что Владимир Плиев около десяти лет работал главным врачом Нахабинской городской больницы в Подмосковье. Является заслуженным работником здравоохранения Московской области, награждён почётной грамотой Минздрава и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Во Владикавказ он переехал меньше года назад, а в марте 2021 года его представили сотрудникам РКБСМП как их нового руководителя.

Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших.

По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.

Николай Озеров

 Главный врач больницы во Владикавказе задержан после гибели 11 пациентов
Кто может войти в десятку кандидатов на пост президента Белоруссии
Бизнесу предложат новый способ уплаты налогов
Шойгу назвал самой страшной угрозой разложение общества в стране
Обнаружено новое неврологическое осложнение коронавируса
Тайфун в Японии смыл в море скульптуру стоимостью в $1 миллион
В Казахстане националисты организовали «языковые патрули»
В Помпеях открывают древний ресторан быстрого питания
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
Смартфон-рулон Samsung удивил пользователей Потяни — получишь планшет
Горячие темы на Авто
судьи горите в аду ! 318
Дворы, полные машин. 264
Первая поездка на дальняк 203
Предложу--- 199
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Обесценивание 670
Забавные картинки 516
Балтийские каникулы 479
Одиночество 471
Леди
Кристина Орбакайте отдыхает с молодым мужем в Греции Певица опубликовала яркие кадры из отпуска
Дом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь