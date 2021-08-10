Главный врач больницы во Владикавказе задержан после гибели 11 пациентов

Следователи предварительно установили, что Плиев не принимал никаких мер по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором. Ранее Лайф сообщал, что система кислородного снабжения больницы не была зарегистрирована в ведомстве. Кроме того, было установлено, что трубопроводная система медицинского газа и кислорода РКБСМП подлежит реконструкции с целью соблюдения номинального давления подачи кислорода, в связи с чем она должна быть зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов.
По версии следствия, Плиев знал, что кислородная станция в больнице требует реконструкции, но из-за большого количества нуждающихся в кислородном обеспечении нужное давление в трубах не удерживалось.
Сам Плиев пояснил сотрудникам, что он неоднократно сообщал в Минздрав республики о данной проблеме, но следователи не нашли никаких официальных документов об этом.
По данным Лайфа, сотрудник, который отвечал за кислородную станцию, ещё две недели назад сообщил главврачу о том, что давление начало падать. А накануне он визуально заметил струю пара в том месте, где проходит кислородная магистраль. Когда трубу раскопали, увидели пробоину.
Отметим, что Владимир Плиев около десяти лет работал главным врачом Нахабинской городской больницы в Подмосковье. Является заслуженным работником здравоохранения Московской области, награждён почётной грамотой Минздрава и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Во Владикавказ он переехал меньше года назад, а в марте 2021 года его представили сотрудникам РКБСМП как их нового руководителя.
Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших.
По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.