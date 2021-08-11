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02:14 (мск), источник: Известия

«Опасный укол»: мошенники обманывают россиян под видом вакцинации на дому

Аферисты представляются медработниками и обчищают квартиры «пациентов».

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Источник: РИА "Новости"

В Самарской области появились аферисты, которые приходят в дома людей под видом медработников и делают им поддельные прививки от коронавируса. Отвлекая хозяев заполнением анкет или усыпляя препаратами, мошенники обкрадывают их квартиры. «Известия» выяснили, чем опасны подобные схемы и как не стать жертвой преступников.

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Мошенники под видом медработников

В России появились аферисты, которые под видом медицинских работников делают людям поддельные прививки от коронавируса на дому, а между делом обчищают их квартиры. О новом виде мошенничества предупредили в управлении МВД по Самарской области.

По данным ведомства, мошенники создают фейковые сайты о платной вакцинации либо рассылают на страницы в социальных сетях информацию о возможности сделать прививку не выходя из дома. Также они могут звонить на телефон и представляться менеджерами медицинских компаний.

— Если человек клюет на удочку мошенников, к нему приезжают «медработники» и делают прививку неизвестным веществом. Далее события могут развиваться по-разному: жертва впадет в глубокий сон или отвлечется, заполняя анкету. Ценные вещи, находящиеся в квартире, окажутся в полном распоряжении «гостей». Итог один: ни прививки, ни сертификата, ни денег, ни ценностей, — отмечают в МВД.

«Известия» выяснили, как мошенники наживаются на россиянах во время пандемии и как уберечь себя, свое здоровье и имущество.

Как появилась схема?

По словам юриста Европейской юридической службы Константина Пантелеева, схема с прививками, распространившаяся в Самарской области, впервые появилась в мае в Москве. Затем липовые врачи переместились в регионы.

— Можно только предполагать, как родилась идея с подобным видом мошенничества — возможно, это связано с тем, что в апреле в столице были созданы медицинские бригады для вакцинирования малоподвижных граждан. Но такие бригады всегда заранее согласовывают время и дату вакцинирования, при этом все медработники оснащены средствами индивидуальной защиты и имеют специальный термоконтейнер для хранения вакцины. А самое главное отличие — процедура является бесплатной, — отмечает юрист.

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Для того, чтобы защитить себя от псевдомедицинских бригад, эксперт призывает убедиться, что перед вами настоящие сотрудники больницы, позвонив в само учреждение. В противном случае можно потерять не только деньги, но и получить серьезные проблемы со здоровьем.

— Опасность схемы с введением жертве «прививки» налицо. Любые инъекции — это медицинские манипуляции, которые должны осуществляться квалифицированными сотрудниками. В лучшем случае укол может делаться для отвлечения внимания жертвы. Однако если в шприце будет находиться какой-либо препарат, здоровью человека может быть нанесен вред, — говорит адвокат Николай Зырянов.

Схемы обмана

Для того, чтобы обмануть напуганных пандемией граждан, аферисты активно используют и другие схемы. Одна из распространенных — продажа товаров, якобы защищающих от коронавируса. Мошенники создают сайты либо рассылают пользователям сообщения с рекламой несуществующих товаров и услуг.

— Например, это может быть «уникальный очиститель воздуха», который обеззараживает квартиру и нейтрализует возбудителя COVID-2019. Также могут предложить «супермаски», отпугивающие вирус, лекарства и многое другое. Эксперты предупреждают, что результативность воздействия таких товаров на вирус не доказана, купив его, вы останетесь без денег и можете не получить ожидаемого эффекта, — рассказывают в самарском главке МВД.

Кроме того, отмечают в ведомстве, бывали случаи, когда злоумышленники уговаривали граждан провести «обряд очищения» квартиры от коронавируса, а в итоге совершали кражи.

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По словам юриста Николая Зырянова, подобные схемы обмана имели место и ранее. Но в последнее время люди стали особенно уязвимы для мошенников — они готовы приобретать любые средства и услуги для защиты от болезни.

— Еще один распространенный способ обмана — злоумышленники предлагают жертвам денежные бонусы за вакцинацию. Их цель — выяснить данные карты человека и украсть денежные средства, — добавляет Константин Пантелеев.

Также в последнее время стали популярны фейковые онлайн-магазины, осуществляющие торговлю импортными вакцинами, которые выглядят как настоящие — но при оплате деньги перечисляются на счета злоумышленников, и никакого товара клиент не получает. Те же самые магазины продают тесты на антитела к COVID-19.

Как проверить мошенников?

Для того чтобы не пострадать от действий мошенников, в МВД призывают россиян не пускать посторонних в квартиру, не покупать товары сомнительного качества и тем более не позволять вводить себе никакие препараты, не убедившись, что перед вами действительно находится медицинский работник.

По словам терапевта, старшего медицинского консультанта сервиса «Теледоктор24» Нэи Георгиевой, в Москве действительно существует возможность вакцинации на дому для маломобильных и пожилых людей. Получить такую услугу можно через поликлинику, к которой прикреплен пациент. Это бесплатная процедура, которая входит в ОМС.

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— Ни в коем случае не заказывайте услуги частных клиник, ведь неизвестно, кто приедет на вызов — врач или мошенник, и что окажется в ампуле, которую он привезет. В лучшем случае там будет физраствор, — говорит врач.

Как отмечает терапевт, вакцинация — медицинское вмешательство, которое должно проводиться под полным контролем врача: от соблюдения условий хранения вакцины до наблюдения за пациентом после вакцинации, чтобы в случае ухудшения самочувствия оказать ему помощь.

— Если у вас есть возможность прийти в поликлинику или в пункт вакцинации, лучше воспользоваться ей. В поликлинике соблюдается режим хранения вакцины, имеется комплект препаратов на экстренный случай (например, развитие анафилактического шока), и, что самое важное, соблюдается стерильность, — указывает собеседница «Известий».

Тем, кто уже стал жертвой аферистов, юрист цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Андрей Завертяев рекомендует обратиться в правоохранительные органы и рассказать в заявлении все подробности случившегося. Также можно предупредить о мошенничестве соседей и узнать, не пострадал ли кто-то еще.

— Как правило, целевой аудиторией мошенников являются граждане старшей возрастной группы. Поэтому одним из действенных способов борьбы с подобными преступлениями является проведение разъяснительных бесед с родителями, бабушками, дедушками, одинокими и престарелыми людьми, — резюмирует адвокат Николай Зырянов.

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