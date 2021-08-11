Признавшийся в убийстве депутат Заксобрания Камчатки получил два месяца домашнего ареста

03:28 (мск), источник: ТАСС
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«Игорь Редькин получил два месяца домашнего ареста», — сказали в суде.
10 августа депутат Законодательного собрания Камчатки, известный в крае предприниматель Игорь Редькин, признался в убийстве мужчины на свалке в поселке Озерновский по неосторожности. Он сам дал признательные показания, сообщив следствию, что хотел застрелить медведя, бродившего возле поселка, но в сумерках случайно выстрелил в мужчину.
Игорь Редькин написал заявление о приостановлении членства в партии «Единая Россия» и отказе от участия в выборах депутатов законодательного собрания края. Президиум регионального политического совета партии в понедельник принял решение о его исключении.
Игорь Редькин уже более 20 лет занимается бизнесом на Камчатке, он совладелец нескольких крупных предприятий края. Одна из компаний депутата строит пятизвездочный отель в центре