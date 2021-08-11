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13:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Германии задержали британца по подозрению в шпионаже на Россию

В Германии задержали гражданина Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу. По информации генпрокуратуры Германии, задержанный Дэвид С. работал в посольстве Британии в Берлине.

Источник: GETTY IMAGES

Его задержали в пригороде Берлина Потсдаме.

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Как сказано в заявлении федеральной прокуратуры, он был завербован не позднее ноября 2020 года и «по меньшей мере один раз передал представителю российской разведки документы, к которым имел доступ по работе, получив за это неустановленную сумму наличными».

Дэвид С. — гражданин Соединенного Королевства. Он работал в посольстве как нанятый на месте сотрудник и дипломатического статуса не имел.

Его задержание стало результатом совместной британо-германской операции, заявили немецкие прокуроры.

В британской полиции подтвердили задержание и добавили, что речь идет о 57-летнем британце.

В квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. В среду 11 августа судья определит для него меру пресечения.

Российские власти пока не комментируют случившееся.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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