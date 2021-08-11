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15:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Афганистан: под контролем талибов девять провинций, Кабул может пасть за три месяца

Движение «Талибан» (признано экстремистским и запрещено в России) захватило еще три районных центра на севере Афганистана. Бои идут все ближе к Кабулу, а источники в правительстве США говорят, что столица может пасть за три месяца.

Источник: GETTY IMAGES

Во вторник вечером боевики «Талибана» заявили, что взяли под контроль город Фарах, центр одноименной провинции, а также Пули-Хумри — центр северной провинции Баглан. Утром в среду они сообщили о захвате города Файзабад, центра провинции Бадахшан.

Таким образом, под контролем боевиков находится уже девять из 34 административных центров Афганистана.

По данной накануне оценке Евросоюза, талибы контролируют 65% территории страны, под угрозой нападения еще 11 городов.

Пули-Хумри, который «Талибан» накануне назвал одной из своих целей, сдался после долгих боев. «Днем талибы прорвались сквозь линию фронта в нескольких направлениях. После тяжелых боев чиновники и силы безопасности отступили из здания правительства, офиса спецслужб и главного полицейского участка. Бои продолжаются. Мы решаем, куда отступить», — рассказал один из городских чиновников утром в среду журналисту газеты Guardian.

В соцсетях появились ролики, предположительно, отступления правительственных войск из Пули-Хумри, но их подлинность не подтверждена.

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В Бадахшане армия тоже отступила после боев, сказал в беседе с агентством Рейтер представитель правительства провинции Джавад Муджадиди. С падением ее столицы, Файзабада, талибы «получили контроль над всем северо-востоком,» добавил он. Провинция Бадахшан граничит с Таджикистаном, Пакистаном и Китаем.

В среду министр финансов Афганистана Халид Пайенда подал в отставку и покинул страну, сообщает агентство Блумберг. Причиной отставки в министерстве назвали захват «Талибаном» важных таможенных пунктов на границах страны и потери бюджета.

Президент страны Ашраф Гани в среду вылетел в Мазари-Шариф, который экстремисты называли одной из своих следующих целей. Он встретится с бывшими полевыми командирами — лидером таджикской диаспоры Атто Мухаммади Нуром и Абдулом-Рашидом Дустумом.

«Боритесь за свою нацию»

Талибан активизировал наступление после того, как Афганистан начали покидать американские войска. По словам экспертов, это почти парализовало работу ВВС страны — до 80% их персонала, включая технический, составляли зарубежные военные.

Договоренности с «Талибаном» о выводе войск США достигли еще при администрации Трампа, однако во вторник вечером президент Джо Байден заявил, что не жалеет о выводе войск.

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«Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы тренировали и снабдили современным оборудованием 300 тысяч сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек, — сказал Байден. — Они должны бороться. Их больше, чем талибов».

Между тем по оценке американских военных источников, которые цитирует Washington Post, Кабул при нынешнем развитии событий может быть захвачен в срок от 30 до 90 дней.

Положение обостряет ситуация с беженцами. Из захваченного талибами в конце прошлой недели Кундуза бегут тысячи человек, рассказывая о телах на улицах города.

Тем не менее жизнь в городе продолжается. «Люди открывают магазины, но в их глазах виден страх», — говорит еще один беженец.

Военные эксперты предупреждают, что в случае поражения правительственных сил Афганистан может стать новой базой международного терроризма, которая будет использоваться для нанесения ударов, в том числе, и по Европе. Особенно это вероятно, если страна распадется на части в результате конфликта.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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