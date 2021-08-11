СК обвинил Навального в создании организации, посягающей на личность и права граждан

«Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному», — сообщила Петренко.
По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией» (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ). С 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими людьми руководил ею. СК считает, что деятельность фонда была сопряжена с побуждением людей к совершению противоправных деяний.
Следователи полагают, что Навальный, Волков, Жданов и другие люди распространили на своих личных страницах в интернете и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими организации сообщения, содержащие призывы к участию граждан РФ в несогласованных митингах в январе этого года. «При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства», — добавила Петренко.
По статье 239 УК РФ максимальное наказание составляет три года лишения свободы.