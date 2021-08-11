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23:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Конец света». Лесные пожары в Алжире унесли жизни десятков человек

В Алжире горят леса: погибли по меньшей мере 65 человек, многие остаются в больницах. Министр внутренних дел Алжира Камел Бельджуд считает, что причиной десятков пожаров, возникших практически одновременно в разных местах, могут быть поджоги.

Источник: GETTY IMAGES

Наиболее пострадавшим городом стал Тизи-Узу, один из самых густонаселенных городов области Кабилия. Там сгорели дома и университетские общежития, людям пришлось спасаться бегством.

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Горный регион Кабилия, расположенный в 100 км к востоку от столицы Алжира, усеян деревнями, которые находятся в труднодоступных местах. В Кабилие проживает берберское население Северной Африки.

Здесь и в обычное время недостаточно воды — во время пожаров это и стало причиной большого числа жертв, в том числе среди солдат.

Для тушения огня им и местным жителям приходилось использовать подручные средства. В регионе нет водосбросных самолетов.

Местные жители описывают происходящее как конец света.

«Нам очень страшно. Весь холм, на котором стоит наша деревня, превратился в гигантский столб пламени», — сказала в интервью агентству «Франс пресс» жительница пострадавшего региона.

В горящих районах местным жителям и пожарным не хватало воды и техники для борьбы с огнем | Источник: REUTERS

Президент страны Абдельмаджид Теббун назвал солдат, которые спасали людей ценой собственной жизни, мучениками.

В стране объявлен трехдневный национальный траур.

В пострадавших районах выгорели оливковые деревья и сгорел скот, оставив местных жителей не только без домов, но и без единственного источника дохода | Источник: GETTY IMAGES

Главная цель правительства сейчас — не допустить новых жертв, но огонь распространяется по стране довольно быстро.

Власти считают, что причиной пожаров стали намеренные поджоги.

«Только преступные руки могут быть причиной одновременного возникновения около 50 пожаров в нескольких населенных пунктах», — заявил министр внутренних дел Алжира Камел Бельджуд.

Деревни, вокруг которых горят леса, находятся в труднодоступных районах, где вода всегда была в дефиците | Источник: GETTY IMAGES

При этом никаких обвинений пока никому не предъявлено.

Лесные пожары охватили большую часть Алжира, Турции и Греции на прошлой неделе. Ученые и экологи считают, что основная причина пожаров — экстремально высокая температура.

А она, в свою очередь, вызвана изменением климата, происходящим из-за выбросов в атмосферу углекислого газа.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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