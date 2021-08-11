Путин отправил главу МЧС Зиничева в Якутию руководить тушением пожаров

«Владимир Путин поручил министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, задействованной в борьбе с пожарами», — говорится в сегодняшнем поручении.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Якутии, сегодня на территории региона действует 172 природных пожара, за сутки ликвидировано 20 на общей площади свыше 122 тыс. га. При тушении задействованы более 4,5 тыс. человек и 768 единиц техники. Владимир Путин поручил главе МЧС отправить дополнительные два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет ИЛ-76 и 200 спасателей для тушения пожаров.
Минприроды России и Рослесхоз выступили с инициативой ввести межрегиональный режим ЧС из-за сложной ситуации на территории Иркутской области и Якутии.