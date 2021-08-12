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01:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Вертолет с туристами разбился на Камчатке

На Камчатке произошло крушение вертолета, сообщило региональное правительство. По информации российских агентств, погибли от восьми до десяти человек. МЧС России утверждает, что произошла жесткая посадка вертолета Ми-8 компании «Витязь-Аэро». Официально о погибших пока не сообщается.

Источник: Reuters

МЧС и губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщили, что на борту было 3 члена экипажа и 13 пассажиров. «В 00:50 (по московскому времени) поступила информация о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании “Витязь-Аэро” в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника», — сообщило МЧС «РИА Новости».

На место вылетел борт Центра медицины катастроф, в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.

Солодов намерен вылететь на место крушения. «Вылетаю вместе с сотрудниками МЧС и центра медицины катастроф на место», — сказал он «Интерфаксу».

По его словам, пока рано говорить о числе пострадавших. Губернатор рассказал, что сотрудники Кроноцкого заповедника оказывают первую помощь пострадавшим, часть людей доставили на берег озера.

Пресс-служба Кроноцкого заповедника также сообщила, что на борту вертолета авиакомпании «Витязь-Аэро» летели 16 человек. «Из аэропорта в поселке Николаевка готовится вылететь воздушное судно авиакомпании для уточнения подробностей случившегося», — сказал представитель заповедника ТАСС.

Собеседник «РИА Новости» сообщил, что вертолет упал в Курильское озеро. По информации «Интерфакса», на вертолете летели 17 человек, 14 из них — это туристы.

«Интерфакс» утверждает, что выжили семь человек. Источник ТАСС сообщил о восьми выживших.

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