Вертолет с туристами разбился на Камчатке

МЧС и губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщили, что на борту было 3 члена экипажа и 13 пассажиров. «В 00:50 (по московскому времени) поступила информация о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании “Витязь-Аэро” в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника», — сообщило МЧС «РИА Новости».
На место вылетел борт Центра медицины катастроф, в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.
Солодов намерен вылететь на место крушения. «Вылетаю вместе с сотрудниками МЧС и центра медицины катастроф на место», — сказал он «Интерфаксу».
По его словам, пока рано говорить о числе пострадавших. Губернатор рассказал, что сотрудники Кроноцкого заповедника оказывают первую помощь пострадавшим, часть людей доставили на берег озера.
Пресс-служба Кроноцкого заповедника также сообщила, что на борту вертолета авиакомпании «Витязь-Аэро» летели 16 человек. «Из аэропорта в поселке Николаевка готовится вылететь воздушное судно авиакомпании для уточнения подробностей случившегося», — сказал представитель заповедника ТАСС.
Собеседник «РИА Новости» сообщил, что вертолет упал в Курильское озеро. По информации «Интерфакса», на вертолете летели 17 человек, 14 из них — это туристы.
«Интерфакс» утверждает, что выжили семь человек. Источник ТАСС сообщил о восьми выживших.