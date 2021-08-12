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02:35 (мск), источник: РБК

Росприроднадзор сравнил масштабы аварий под Новороссийском и Норильском

Разлив нефти под Новороссийском не сопоставим по масштабу с аварией под Норильском в мае прошлого года, когда в окружающую среду вылилось дизельное топливо. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передает «Россия 24».

Источник: ИКИ/ВЕГА-Science

«Понятно, что Норильск на слуху, но там 19 тыс. тонн попало в окружающую среду и в водные объекты. Здесь, конечно, эти суммы будут несоизмеримы, потому что 19 тысяч тонн — это огромный резервуар. <…> Пока мы такими цифрами не оперируем», — сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).

Нефть разлилась в порту Новороссийска в районе поселка Южная Озереевка 7 августа при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки — Пирей, флаг Греции). Выброс нефти произошел через выносное причальное устройство с терминала КТК (Каспийского трубопроводного консорциума).

Радионова пояснила, что для точной оценки масштабов аварии необходимо понять, как на месте работало оборудование. В частности, какая была скорость подачи нефтепродукта, и как быстро удалось ее прекратить.

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«На сегодняшний момент мы понимаем, что аварийные задвижки сработали оперативно. Компания говорит — от 3 до 5 минут. Мы это проверим, мы никому на слово не верим, все-таки мы контролеры», — отметила глава ведомства.

Она добавила, что Росприроднадзор не опирается на снимки со спутников при оценке площади возможного загрязнения. В РАН, используя космический снимок, ранее подсчитали, что она может быть в 400 тыс. раз больше официально заявленной.

Радионова также заявила, что речь может идти о халатности.

«Люди просто не проследили за своими прямыми обязанностями и получили фонтан нефти, который бьет посреди акватории Черного моря», — указала она.

Пресс-служба КТК сообщила РБК, что содержание нефтепродуктов в пробах морской воды, по данным краснодарского управления Роспотребнадзора и прокуратуры региона, на 11 августа не превышала предельно допустимые концентрации. «Государственными контролирующими органами совершен облет водной поверхности и побережья в районе выхода нефти и западнее по течению, установлено отсутствие признаков загрязнения, акватория в чистом состоянии», — отмечается в сообщении.

В КТК добавили, что мониторинг акватории Черного моря продолжается. Для контроля состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории.

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