Росприроднадзор сравнил масштабы аварий под Новороссийском и Норильском

«Понятно, что Норильск на слуху, но там 19 тыс. тонн попало в окружающую среду и в водные объекты. Здесь, конечно, эти суммы будут несоизмеримы, потому что 19 тысяч тонн — это огромный резервуар. <…> Пока мы такими цифрами не оперируем», — сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).
Нефть разлилась в порту Новороссийска в районе поселка Южная Озереевка 7 августа при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки — Пирей, флаг Греции). Выброс нефти произошел через выносное причальное устройство с терминала КТК (Каспийского трубопроводного консорциума).
Радионова пояснила, что для точной оценки масштабов аварии необходимо понять, как на месте работало оборудование. В частности, какая была скорость подачи нефтепродукта, и как быстро удалось ее прекратить.
«На сегодняшний момент мы понимаем, что аварийные задвижки сработали оперативно. Компания говорит — от 3 до 5 минут. Мы это проверим, мы никому на слово не верим, все-таки мы контролеры», — отметила глава ведомства.
Она добавила, что Росприроднадзор не опирается на снимки со спутников при оценке площади возможного загрязнения. В РАН, используя космический снимок, ранее подсчитали, что она может быть в 400 тыс. раз больше официально заявленной.
Радионова также заявила, что речь может идти о халатности.
«Люди просто не проследили за своими прямыми обязанностями и получили фонтан нефти, который бьет посреди акватории Черного моря», — указала она.
Пресс-служба КТК сообщила РБК, что содержание нефтепродуктов в пробах морской воды, по данным краснодарского управления Роспотребнадзора и прокуратуры региона, на 11 августа не превышала предельно допустимые концентрации. «Государственными контролирующими органами совершен облет водной поверхности и побережья в районе выхода нефти и западнее по течению, установлено отсутствие признаков загрязнения, акватория в чистом состоянии», — отмечается в сообщении.
В КТК добавили, что мониторинг акватории Черного моря продолжается. Для контроля состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории.