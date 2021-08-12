Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 августаКатастрофа подлодки «Курск», начало продаж первого массового персонального компьютера IBM, освящение Успенского собора в Москве и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
11Празднование Дня ВДВ
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
07:05 (мск), источник: Аргументы и факты

После крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке пропали восемь человек

Восемь из 16 пассажиров вертолёта Ми-8, который потерпел крушение в Камчатском крае, пока не найдены, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя авиакомпании «Витязь-Аэро».

Источник: Reuters

«Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные пока не найдены. Все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке», — заявил Дмитрий Черных.

Напомним, на Камчатке потерпел крушение вертолёт Ми-8 компании «Витязь-Аэро». Он упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике.

По предварительным данным, воздушное судно, на котором летели туристы, затонуло. Вертолёт находится на глубине около 100 метров.

По факту крушения Ми-8 заведено уголовное дело.

На борту вертолёта находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребёнок. По данным СМИ, судьба несовершеннолетнего неизвестна. При этом отец мальчика выжил. Кроме того, сообщалось, что на борту Ми-8 находился журналист и экономист Николай Корженевский, его удалось спасти.

Восемь пострадавших доставлены в краевую больницу. Состояние двоих из них оценивается как тяжёлое. На месте ЧП проводится поисково-спасательная операция. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 Проснулся — рядом гуманоид. Учёные узнали, как пришельцы «похищают» людей
Ученые поняли, почему не все болеют COVID-19
Росприроднадзор сравнил аварии под Новороссийском и Норильском
Россиян предупредили об аномальной погоде в большей части страны
У фигурантов громкого дела есть шанс вернуться на службу в МВД
НПФ обяжут возвращать пенсионерам незаконно изъятые накопления
Укравший более $600 млн в криптовалюте хакер начал их возвращать
Производители вина сообщили о резком росте цен на виноград
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Евросоюз массово отзывает продукты из-за опасной добавки Это одна из многочисленных «Е-шек».
Авто
Новый стильный «Ягуар» привезут в Россию (фото) Британский кроссовер сможет устранять в салоне аллергены и запахи, а также улавливать сверхмелкие частицы PM2,5
Кино
Умерла актриса из «Великолепного века» Сабина Тозия скончалась на 76-м году жизни
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
Леди
20-летний сын Мадонны и Гая Ричи дебютировал в качестве модели Дети легендарной певицы не уступают своей знаменитой матери
Нужна помощь
Поможем детям с пороками сердца Чтобы дети приехали на лечение вовремя
Вернем Александру жизнь после инсульта! Поможем капитану встать на ноги
Кровати и телевизоры для одиноких стариков Поможем психоневрологическому интернату
Переезд с хвостом Поддержим приют для животных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь