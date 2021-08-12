После крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке пропали восемь человек

«Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные пока не найдены. Все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке», — заявил Дмитрий Черных.
Напомним, на Камчатке потерпел крушение вертолёт Ми-8 компании «Витязь-Аэро». Он упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике.
По предварительным данным, воздушное судно, на котором летели туристы, затонуло. Вертолёт находится на глубине около 100 метров.
По факту крушения Ми-8 заведено уголовное дело.
На борту вертолёта находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребёнок. По данным СМИ, судьба несовершеннолетнего неизвестна. При этом отец мальчика выжил. Кроме того, сообщалось, что на борту Ми-8 находился журналист и экономист Николай Корженевский, его удалось спасти.
Восемь пострадавших доставлены в краевую больницу. Состояние двоих из них оценивается как тяжёлое. На месте ЧП проводится поисково-спасательная операция. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.