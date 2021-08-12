11:09 (мск), источник: Аргументы и факты
Крушение вертолета с туристами на Камчатке. Главное
На Камчатке потерпел крушение вертолет с 16 людьми на борту.
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Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение на Камчатке утром 12 августа. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетели спасатели Региональной
Транспортная прокуратура уже начала проверку. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Все запланированные полеты для туристов сегодня в регионе отменены.
Где разбился вертолет?
Вертолет МИ-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» совершил жесткую посадку в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника, сообщают в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
По данным регионального СУ СК, судно осуществляло коммерческую перевозку по маршруту «Аэропорт села Николаевка Елизовского района — озеро Курильское— вулкан Ходутка». В указанное время вертолет не вышел на плановый сеанс связи.
Разбившийся Ми-8 принадлежал авиакомпании «Витязь-Аэро». Компания работает на Камчатке с 2009 года, в ее парке — более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Перевозчик выполняет рейсы в отдаленные населенные пункты Камчатки, в том числе по госконтрактам совместно с МЧС России, медициной катастроф, Агентством лесного хозяйства.
По данным «СПАРК-Интерфакс», совладелец (49,5%) авиакомпании «Витязь-Аэро» — депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин. Несколько дней назад он признался в непреднамеренном убийстве жителя поселка Озерновский. По версии политика, он застрелил человека 2 августа, когда якобы пытался выгнать из села медведя.
Что могло стать причиной крушения?
«Камчатка Инфо» пишет, что вертолет упал в воду возле
По предварительным данным, причиной аварии могла стать ошибка пилотирования — к моменту предполагаемой посадки на авиабазе, которая расположена недалеко от озера, в этом районе был сильный туман. Среди других версий — отказ двигателя и ошибка пилотирования.
В компании «Витязь-Аэро» сообщили, что вертолет проходил капитальный ремонт в 2020 году. Перед вылетом Ми-8 был осмотрен, никаких технических неполадок не было выявлено.
Есть ли выжившие?
По предварительным данным, на борту вертолета находились туристы из Москвы и
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю открыло «горячую линию» для родственников пассажиров, которые находились на борту вертолета МИ-8. По телефону 8 (4152)30−10−99 граждане могут узнать информацию о ходе
Что известно о состоянии пассажиров?
Спасенных пассажиров доставили в
Кто принимает участие в спасательной операции?
В спасоперации задействованы 60 человек и 10 единиц техники. На место крушения вылетел глава региона Владимир Солодов. При правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор.
Какие трудности возникли в ходе спасательной операции?
По данным регионального ГУ МЧС, судно затонуло на глубине больше 100 метров. У специалистов водолазной службы есть снаряжение для работы на глубине только до 20 метров. По данным источников «КоммерсантЪ», подходящее снаряжение на Камчатке имеется лишь у водолазной службы Тихоокеанского флота. Оперативный штаб обратился в военное ведомство за помощью.