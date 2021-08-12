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11:09 (мск), источник: Аргументы и факты

Крушение вертолета с туристами на Камчатке. Главное

На Камчатке потерпел крушение вертолет с 16 людьми на борту.

Источник: РИА "Новости"

Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение на Камчатке утром 12 августа. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетели спасатели Региональной поисково-спасательной базы.

Транспортная прокуратура уже начала проверку. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Все запланированные полеты для туристов сегодня в регионе отменены.

Где разбился вертолет?

Вертолет МИ-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» совершил жесткую посадку в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника, сообщают в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

По данным регионального СУ СК, судно осуществляло коммерческую перевозку по маршруту «Аэропорт села Николаевка Елизовского района — озеро Курильское— вулкан Ходутка». В указанное время вертолет не вышел на плановый сеанс связи.

Разбившийся Ми-8 принадлежал авиакомпании «Витязь-Аэро». Компания работает на Камчатке с 2009 года, в ее парке — более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Перевозчик выполняет рейсы в отдаленные населенные пункты Камчатки, в том числе по госконтрактам совместно с МЧС России, медициной катастроф, Агентством лесного хозяйства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», совладелец (49,5%) авиакомпании «Витязь-Аэро» — депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин. Несколько дней назад он признался в непреднамеренном убийстве жителя поселка Озерновский. По версии политика, он застрелил человека 2 августа, когда якобы пытался выгнать из села медведя.

Что могло стать причиной крушения?

«Камчатка Инфо» пишет, что вертолет упал в воду возле Южно-Камчатского заказника при заходе на посадку. По словам выживших, Ми-8 стремительно ушел под воду носом вниз, поскольку после удара открылись задние створки и в салон хлынула вода.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать ошибка пилотирования — к моменту предполагаемой посадки на авиабазе, которая расположена недалеко от озера, в этом районе был сильный туман. Среди других версий — отказ двигателя и ошибка пилотирования.

В компании «Витязь-Аэро» сообщили, что вертолет проходил капитальный ремонт в 2020 году. Перед вылетом Ми-8 был осмотрен, никаких технических неполадок не было выявлено.

Есть ли выжившие?

По предварительным данным, на борту вертолета находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. В ходе спасательной операции восьмерых человек нашли живыми. По данным ТАСС, в числе спасенных пассажиров — ведущий новостей канала «Россия 24» Николай Корженевский. Как сообщил собеседник агентства ТАСС, неизвестной остается судьба ребенка, который был на борту. Его отца удалось спасти. Поиски остальных пассажиров продолжаются.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю открыло «горячую линию» для родственников пассажиров, которые находились на борту вертолета МИ-8. По телефону 8 (4152)30−10−99 граждане могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь. Телефон «горячей линии» будет работать круглосуточно.

Что известно о состоянии пассажиров?

Спасенных пассажиров доставили в Петропавловск-Камчатский на вертолете Ми-8 компании «Витязь-Аэро». Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кто принимает участие в спасательной операции?

В спасоперации задействованы 60 человек и 10 единиц техники. На место крушения вылетел глава региона Владимир Солодов. При правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор.

Какие трудности возникли в ходе спасательной операции?

По данным регионального ГУ МЧС, судно затонуло на глубине больше 100 метров. У специалистов водолазной службы есть снаряжение для работы на глубине только до 20 метров. По данным источников «КоммерсантЪ», подходящее снаряжение на Камчатке имеется лишь у водолазной службы Тихоокеанского флота. Оперативный штаб обратился в военное ведомство за помощью.

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